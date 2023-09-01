Украинский национализм лечится радикально – Юхин рассказал о способах

Метод лечения национализма в свое время изобрели американцы – скинули две бомбы на мирные города Японии, и теперь имеют лояльную к себе нацию. Поскольку ядерные бомбы на мирные города Россия не сбрасывает, придется лечить украинский национализм по-другому.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил писатель, политтехнолог, член Общественной палаты Севастополя Сергей Юхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю так: для начала надо забрать все те исторические территории, которые нам испокон веков принадлежали, которые мы развивали, которые мы обучали, учили доброму и вечному, строили заводы, гидроэлектростанции, атомные станции, больницы, школы – всё это наша земля, которую мы считаем справедливо нашей. А потом думать, что делать с этим населением», – подчеркнул он и сослался на недавнюю беседу с радиоведущим, обозревателем Дмитрием Лекухом.

«Он очень хорошую штуку сказал – ведь это наша земля и, соответственно, наши люди. Да, часть из них уроды, сволочи, но это же наши сволочи и уроды! Как это делалось в семье – детей надо перевоспитывать, наказывать, взрослые, которые преступили закон, должны по закону сесть в тюрьму. Кто на год, на два, а кто-то на пожизненное. Всех остальных держать в ежовых рукавичках. Конечно, это не быстрый процесс, там бандеризация шла 30 лет, и особенно последние 10 лет – это уже были процессы, такие, трудно обратимые. Да, некоторые не смирятся. Но вот те, которые не смирятся, их можно отправлять в Польшу. Пускай оттуда пишут письма мелким почерком, если они не совершили ничего противозаконного, а если они нарушили закон, они должны сесть. И вот это – метод ограничения бандеровской мысли. Естественно, никаких проявлений, никаких символов, ничего этого не должно быть», – подчеркнул Юхин.

Он подчеркнул, что новая история уже знает примеры успешной войны и последовавшей за ней дружбы между противниками.

«Давайте правде в глаза смотреть: Японию разбомбили атомными бомбами американцы, и сейчас японцы очень лояльная нация, буквально ползает перед американцами. Ну ничего ж противоестественного вроде бы нет, хотя мы не бомбим ядерными бомбами Украину. Мы избирательно бьём по военным объектам, уничтожаем только тех, кто взял в руки оружие, а там прямо два города снесли, сотни тысяч одномоментно погибших, и ещё от сопутствующих болезней погибли сотни тысяч людей. Но ничего, создали лояльную к себе нацию, которая даже в дни бомбардировок не говорит, что это США сделали, и в то же время 9 августа выходят к посольству России протестовать против того, что в 1945 году 9 августа Советский Союз вступил в войну с милитаристской Японией. Вот, они против. Поэтому исправить всё можно, и людей исправить можно, их мировоззрение исправить можно, вылечить этот страшный на самом деле недуг политической украинизации, тот хохлизм и бандеровщину – их исправить можно. Но это долгий и кропотливый труд, и нам его предстоит сделать. Но, повторюсь, сначала надо забрать все наши земли, и я уверен, что мы их заберём», – заключил Юхин.