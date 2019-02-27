Украинский национализм сыграл с Юлией Тимошенко злую шутку

27.02.2019, Киев, Игорь Петров

В начале избирательной кампании Юлии Тимошенко удалось набрать рейтинг за счет темы борьбы с коррупцией, но потом она начал эксплуатировать националистические антироссийские тезисы, заданные действующим президентом Украины Петром Порошенко и потеряла свой электорат, который ушел к Владимиру Зеленскому.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На данный момент Тимошенко не проходит во второй тур. С достаточно большим отрывом лидирует Зеленский, у него 30% – при том, что рейтинг начал проседать. Но это уже тех, кто определился прийти и поддержать кандидата.

Учитывая, что порядка трети избирателей (на самом деле, может быть, и до 40%) еще будут определяться в своем выборе и в том, участвовать в этом балагане или нет, нельзя однозначно утверждать, каким образом пройдет второй тур.

Есть явный фаворит. С ним пока вроде выходит Порошенко, но у него полуторакратный отрыв от Зеленского. Очевидно, что, если Порошенко и выйдет во второй тур, то со второго места. Взлет Зеленского произошел за счет рейтинга Тимошенко, он забрал значительную часть электората Тимошенко, в первую очередь, на востоке Украины.

Тимошенко слилась в мейнстрим, заданный Банковой, загнала себя в «смысловое гетто» – «мова, вира, вышиванки». Люди хотели от нее борьбы с коррупцией, а не танцы с бубнами вокруг томоса и т.д.

Очевидно, сейчас Тимошенко пытается догнать этот уходящий поезд и въехать во второй тур на теме «посадить друзей Порошенко». Но он в политике не первый день, а с Тимошенко воюет лет 15, и он не будет ждать, пока посадят его друзей, и постарается посадить как минимум трех друзей Тимошенко.

Мы уже видим, как СБУ начинает кошмарить предвыборные штабы «Батькивщины». Пока Тимошенко ответить особо нечем. Попытку импичмента аннулировал секретариат Верховной Рады. Она оказалась пиар-акцией, причем, сомнительной.

Нет у Тимошенко 226 голосов в парламенте, чтобы запустить это процесс который, кстати, не прописан в законе», – сказал Белашко.