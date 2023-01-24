Украинский нацист: Будем погибать, пока Россия существует

Тарас Стрельцов.  
24.01.2023 20:47
  (Мск) , Львов
Просмотров: 697
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина должна воевать против России до полного её уничтожения, невзирая ни на какие трудности и потери.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил бывший депутат Верховной рады, боевик и член националистического ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна воевать против России до полного её уничтожения, невзирая ни на какие трудности...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Для нас это война освободительная, она поставит точку во многих столетиях российского колониализма. И её можно закончить исключительно уничтожением Российской империи.

Не надо тешить себя дурными иллюзиями, что мы выбьем врага за границы, вернём Крым, и враг остановится. Россия будет и дальше готовиться к войне, поэтому необходимо наконец уничтожить этого монстра, к созданию которого некогда была причастна наша элита – преподаватели, религиозные деятели, которые поехали в ту страну и вбили им в головы, что они являются каким-то Третьим Римом», – вещал нацист.

Сиротюк отметил, что на этой войне гибнет очень много украинцев, тем не менее пообещал воевать до конца.

«Для нас это ещё война за наших родителей, дедов, за позор оккупаций, за голодомор и геноцид украинской нации. Это возможность отомстить и наконец, выполнить то дело, за которое гибли многие поколения наших предшественников.

Мне бы хотелось, чтобы это закончилось нашей победой, и перестали гибнуть наши люди. Потому что я уже устал в телефоне пересчитывать адресаты, которых уже нет. Эта война важна, и кончится она тогда, когда Россия как империя прекратит своё существование.

Но такая мысль, наверное, только у одной Украины. Есть большая угроза, что когда мы выйдем на государственные границы Украины, нас будут за руки хватать, чтобы мы позволили сохраниться тому монстру в виде РФ», – переживал рагуль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть