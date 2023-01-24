Украинский нацист: Будем погибать, пока Россия существует

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Украина должна воевать против России до полного её уничтожения, невзирая ни на какие трудности и потери.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил бывший депутат Верховной рады, боевик и член националистического ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас это война освободительная, она поставит точку во многих столетиях российского колониализма. И её можно закончить исключительно уничтожением Российской империи. Не надо тешить себя дурными иллюзиями, что мы выбьем врага за границы, вернём Крым, и враг остановится. Россия будет и дальше готовиться к войне, поэтому необходимо наконец уничтожить этого монстра, к созданию которого некогда была причастна наша элита – преподаватели, религиозные деятели, которые поехали в ту страну и вбили им в головы, что они являются каким-то Третьим Римом», – вещал нацист.

Сиротюк отметил, что на этой войне гибнет очень много украинцев, тем не менее пообещал воевать до конца.

«Для нас это ещё война за наших родителей, дедов, за позор оккупаций, за голодомор и геноцид украинской нации. Это возможность отомстить и наконец, выполнить то дело, за которое гибли многие поколения наших предшественников. Мне бы хотелось, чтобы это закончилось нашей победой, и перестали гибнуть наши люди. Потому что я уже устал в телефоне пересчитывать адресаты, которых уже нет. Эта война важна, и кончится она тогда, когда Россия как империя прекратит своё существование. Но такая мысль, наверное, только у одной Украины. Есть большая угроза, что когда мы выйдем на государственные границы Украины, нас будут за руки хватать, чтобы мы позволили сохраниться тому монстру в виде РФ», – переживал рагуль.