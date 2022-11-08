Украинский нацист открыто хвастается, что делает «дуршлаг» из пленных российских солдат

08.11.2022  19:19 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украинские боевики плевать хотели на гуманность и конвенции, и делают из пленных российских военных «дуршлаг».

Этим похвастался в эфире радио «НВ» член нацбатальона «Свобода» Ярослав Лысенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские боевики плевать хотели на гуманность и конвенции, и делают из пленных российских военных...

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По словам Лысенко, никакой пощады к пленным солдатам российской армии националисты не гарантируют.

«Конечно, они говорят, что они обычные водители, повара и так далее, которые приехали сюда не убивать укров, которых они где-то в глубине души любят, а просто приехали потому, что им приказали, «нас заставили, нам приказали, у нас другого выхода нет». Понятно, что их песня будет такой для того, чтобы наши парни, которые, возможно, потеряли своих друзей, близких, просто не порезали их на куски, не разорвали и не сделали из них дуршлаг, как это всегда было у нас, когда командир просит взять «языка» или пленного, а выходит из машины и из пленного просто дуршлаг из дырок. Потому что пощады к ним нет, мы не собирались им сохранять жизни, гуманно как-то относиться», – заявил Лысенко.

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