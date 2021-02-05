Украинский нацист поднял голос на США и ЕС

05.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Декларируемый курс на вступление в ЕС обернулся для Украины потерей собственной субъектности и обретением комплекса неполноценности.

Об этом в эфире YouTube-канала «Islnd TV» заявил главарь подшефной СБУ националистической группировки С14 Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Угроза Украине – это потеря субъектности, когда мы пытаемся проникнуть в альянс западного мира, хотя бы через задние двери, хотя бы горничной, отдать всё, махая флагом ЕС, обожжённым на майдане с криками: «Пустите нас». У украинцев комплекс неполноценности, а у нашего политикума вообще с этим катастрофа.

Если финансирование идёт от даже дружественных стран или фондов – это, в любом случае, иностранное финансирование от стран, которые имеют свои интересы. Это хладнокровно и нормально, так во всём мире – к примеру, британская и американская разведка конкурируют между собой сильнее, чем с Россией, а у нас этого не понимают. Америка наш союзник, но не всё, что хорошо для Америки, хорошо и для Украины», – заявил Карась.

Интересно, что недовольство флагами ЕС над государственными учреждениями высказывали и экстремисты «Правого сектора», которые проводили в Киеве соответствующую акцию еще в 2017 году.

«Почему флаги межгосударственного объединения, в которое Украина не входит, используются наравне с государственной символикой», – говорилось в сообщении.

«Правосеки» заявляли, что в течение ближайшего десятилетия Украина не станет членом Евросоюза, поэтому власть должна отказаться от евроинтеграционного курса, который, по мнению националистов, губителен для «незалежной».

«Внешняя политика ЕС пока является продолжением внешней политики Берлина. А последняя отнюдь не совпадает с нашими интересами. Берлин и Брюссель давят на Украину, заставляя ее идти на уступки Кремлю. Когда общественные инициативы расширяют методы противостояния московской агрессии (как, например, блокада Крыма или оккупированных территорий Донбасса), оттуда раздается голос недовольства. В экономическом плане политика ЕС в отношении Украины четко колониальная. Причем дело отнюдь не ограничивается одним лишь «безлесом».