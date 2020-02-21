Украинский нацист поведал, как «гнали российских контрактников» в котле под Иловайском
Бывший АТОшник Игорь Михайлишин похвастался тем, как украинские каратели в 2014 году под Иловайском «героически победили» русскую армию и «принудили» РФ к миру.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Первый западный», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Когда мы впервые столкнулись в лобовом бою с российской армией (под Иловайском – прим. ред.), то есть до того времени, мы осознавали, что где-то там, есть какие-то мифические российские спецслужбы, которые тайно наносят нам потери.
Но тут мы реально увидели российских контрактников, вот они, раненные и пленные, с документами и техникой. То есть, это не были какие-то местные жители, которым дали автоматы, это были наученные и вооруженные бойцы», – сочиняет экс-АТОшник.
Также националист отметил, что их никогда не готовили к противостоянию с профессиональной армией.
«Первая мысль: страх, мы никогда не готовились воевать против регулярной армии» – признал каратель мирных граждан.
После чего экс-боевик рассказал, как «героические» украинские подразделения якобы принудили к миру Россию.
«Но, сцепив зубы, ребята начали творить невозможные вещи, поэтому пошли такие легенды, что «жигулями» пёрли на танки. Даже сами россияне не ожидали такой контратаки, и они, к слову, в том бою, при выходе из Иловайска, первые попросили перемирия. Они не ожидали такого сопротивления», – брешет Михайлишин.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.