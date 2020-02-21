Украинский нацист поведал, как «гнали российских контрактников» в котле под Иловайском

21.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Бывший АТОшник Игорь Михайлишин похвастался тем, как украинские каратели в 2014 году под Иловайском «героически победили» русскую армию и «принудили» РФ к миру.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Первый западный», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы впервые столкнулись в лобовом бою с российской армией (под Иловайском – прим. ред.), то есть до того времени, мы осознавали, что где-то там, есть какие-то мифические российские спецслужбы, которые тайно наносят нам потери.

Но тут мы реально увидели российских контрактников, вот они, раненные и пленные, с документами и техникой. То есть, это не были какие-то местные жители, которым дали автоматы, это были наученные и вооруженные бойцы», – сочиняет экс-АТОшник.

Также националист отметил, что их никогда не готовили к противостоянию с профессиональной армией.

«Первая мысль: страх, мы никогда не готовились воевать против регулярной армии» – признал каратель мирных граждан.

После чего экс-боевик рассказал, как «героические» украинские подразделения якобы принудили к миру Россию.

«Но, сцепив зубы, ребята начали творить невозможные вещи, поэтому пошли такие легенды, что «жигулями» пёрли на танки. Даже сами россияне не ожидали такой контратаки, и они, к слову, в том бою, при выходе из Иловайска, первые попросили перемирия. Они не ожидали такого сопротивления», – брешет Михайлишин.