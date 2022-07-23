Украинский нацист: «Приднестровье – это один большой обменный фонд для Киева»

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Новости Украины

Как только Молдова даст отмашку на атаку Приднестровья, давно подготовленные к этому украинцы сделают войну «сладкой и короткой».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил главарь подшефной СБУ и запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14 Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что делать с коллаборантами, с теми людьми на тех территориях, где идут бои?» – Карась зачитал вопрос из своего блога.

«С теми, кто прямо поддерживают или наводят огонь оккупационных войск по нашим территориям, тут нужно действовать по законам военного времени. По поводу того, что, в общем, население ватное, это ничего не значит. Сегодня оно ватное, завтра оно не ватное. Обработает наша пропаганда, культура», – уверял неонацист.

При этом, по его словам, в Приднестровье всё может пройти гораздо стремительнее, чем на Донбассе.

«Приднестровье – это наш большой обменный фонд. Как только Молдова скажет – мы готовы, то мы скажем – так мы давно готовы. И будет так с Приднестровьем – мык (показывает жестами сжимание кольца вокруг ПМР – ред.), и всё. Это будет наш большой обменный фонд. Там ультракороткие дистанции, всё простреливается нашей артиллерией. И у свинособачьих там всё печально. Война за Приднестровье будет сладкой и короткой», – обещал Карась.