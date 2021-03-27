Украинский нацист требует считать погром Зе-офиса «художественной акцией»

27.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Погром под Офисом президента Украины, в ходе которого националисты побили стекла, подожгли табличку и изрисовали фасад здания, была перформансом художников.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил украинский нацист – соорганизатор акции Сергей Филимонов, которому сегодня грозит тюремный срок за беспорядки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Филимонова, который также известен как «Сын Перуна» из неонацистского формирования «Азов», праворадикалы, закидывая офис файерами, просто готовили художественную инсталляцию.

«Я хотел бы сказать, что это была акция художественная. Это был абсолютно мирный протест. В искусстве даже есть определение, которым это можно описать – это тотальная инсталляция или перформанс. Главной целью инсталляции является создание в определенном объеме экспозиционного пространства, в котором за счет новых контекстов и нетривиальных композиционных решений возникает уникальное, многоуровневое семантическое поле. А перформанс – это одна из форм акционизма, где творением считаются действия автора, за которыми зритель может наблюдать в режиме реального времени. И то, что вы видели, – это мирная абсолютно акция, где не пролита капля крови», – кривлялся Филимонов.

В 2018 году нацист на годовщину трагедии в Доме профсоюзов в Одессе распространил заявление о том, что он и его соратники «Не скорбят по убитой ватной мрази». Филимонов сокрушался, что аналогичное массовое сожжение русских не удалось осуществить в Донбассе и Крыму еще до того, как Киев потерял контроль над этими регионами.