Украинский нацист: В Одессе нужны новые репрессии, иначе уйдёт в Россию

06.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Даже несмотря на «победу» украинских националистов – массовое убийство противников Майдана 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов, в любой момент

Об этом в эфире телеканал «ZIK» заявил экс-глава одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После того, как 2 мая 2014 года Одесса смогла защитить себя от Русского мира и отбиться от создания Одесской Народной Республики, в конце концов, проиграла и стала бандитской «народной республикой».

Одессу сегодня контролирует российская мафия, люди, которые очень тесно связаны с криминалом и являются его частью, и если мы не обратим на это внимание, то мы можем получить очень серьёзные проблемы для нашей территориальной целостности в будущем.

Потому что происходит узурпация власти одной клановой олигархической группой, которая собрала в своих руках исполнительную власть в виде прокуратуры и полиции, часть судебной власти, и имеет местную власть», – сказал Стерненко.

«Что этой группе людей мешает договориться с россиянами на более выгодных условиях, о существовании Одессы в составе другой страны? Им даже не надо отделяться от Украины под другими флагами. Они могут сохранить внешние атрибуты Украины, но формально суверенитета Украины над этим регионом не будет, его уже почти нет», – нагоняет страху нацист на своих единомышленников.