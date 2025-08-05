«Украинский нацизм меня не смущает» – экстремист Невзоров гордится работой на ГУР и дружбой с «Азовом»

Елена Острякова.  
05.08.2025 16:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Беглый журналист, иноагент и экстремист Александр Невзоров не подтвердил, но и не стал отрицать своих контактов с украинской разведкой и участия в ее провокациях.

В своей любви к укро-нацистам он признался в интервью иноагенту Юрию Дудю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый журналист, иноагент и экстремист Александр Невзоров не подтвердил, но и не стал отрицать...

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«У меня со всеми есть контакты в этом мире. Меня к этому обязывает профессия. Если это не СС, не Следком, не ГРУ и не органы России, я отношусь к контактам с силовиками нормально. Когда Украина вынуждена защищаться, я полагаю, она имеет право на все. Нет ничего для нее запретного. В том числе, она имеет право на любые действия своих разведок. Для меня было бы честью иметь с ними какие-то отношения», – сказал Невзоров.

Дудь высказал предположение, что Невзоров сознательно размещал в своих соцсетях фейковые статьи, сгенерированные и хакерскими методами размещенные украинской разведкой на сайтах российских СМИ. Невзоров кокетливо и с улыбкой ответил, что всего уже не упомнит.

При этом он открыто гордится своей дружбой с боевиками террористического полка «Азов», и его не смущают их татуировки со свастиками. Он уверен, что «если бы Гитлер родился на 400 лет раньше, он был бы в европейском пантеоне».

«Меня это не смущает. Потому что нацизм – это тот же самый патриотизм, только в несколько ином градусе, несколько подогретый», – рассуждал экстремист.

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