Украинский нацизм начал возрождение с киевской партийной номенклатуры 70-х годов

Украинский нацизм взращивался медленно и постепенно, чтобы люди из УССР не успели заметить, как Бандера и Шухевич стали национальными героями. Скажи кому-нибудь в советской Украине, что отменят День Победы, а будут отмечать День примирения с фашистами, это вызвало бы шок.

Об этом в подкасте проекта о развитии Новороссии «Будем жить» Семёна Уралова сообщил бывший первый вице-губернатор Запорожской области и замглавы Военно-гражданской администрации Запорожской области Сергей Толмачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, так получилось, что у нас под боком вызрело нацистское образование. Государством это уже сложно назвать. Причём вызрело на том, от чего нацизма ожидать было сложно, но это произошло. Я хочу подчеркнуть, что произошло не только в бандеровской, в классическом понимании, Западной Украине, где ходили анекдоты про «жидов и москалей» – это частично удалось сделать и с абсолютно русскими регионами. И очень странно, что это удалось сделать с нашими братьями на Украине. Потому что сама нацистская теория, казалось, с трудом приживётся среди народа, который очень много принёс в жертву в Великую Отечественную войну. Расистская теория «белого господина» славянству отводит не самую лучшую роль. Гитлер называл славян «недочеловеками», включая поляков, словаков и чехов, и ставил их на третье место в иерархии арийских народов. Но, тем не менее, это удалось», – отметил он.

По словам эксперта, это делалось постепенно, как в истории про лягушку, которую варят на медленном огне, чтобы она сама не заметила, как сварилась, и не выпрыгнула из кастрюли.

«Потому что если бы народу Украинской советской социалистической республики, которая в 90-е приобрела независимость, кто-то рассказал, что будет хотя бы даже в нулевых, не говоря про 2014-20 годы, они бы в ужасе от этого отшатнулись. Изначально Украинская советская социалистическая республика была сшита из лоскутов, о чём нам рассказал в своей лекции Владимир Владимирович Путин. И этому народу было бы очень странно это всё представить. Поэтому всё делалось помаленечку, полегонечку. Всё началось с каких-то невинных игр с языком. И в начале речь не шла о героизации Бандеры и Шухевича. В 90-е украинский советский народ очень сильно по этому поводу возмутился бы. Но были «окна Овертона». Никто в 90-е не говорил, что русский язык будет под запретом везде. Его вычищали постепенно. Сначала было 10% вещания на украинском, потом 30%, потом 70%. Представляешь, чтобы мы сказали в 90-е, узнав, что на Украине не будут праздновать 9 мая? Там сегодня нет Дня Победы, а есть День примирения 8 мая – примирения с кем, с фашистами? Получается, что так. И всё это делалось шаг за шагом», – указал Толмачёв.

По его словам, раскачка националистического проекта начиналась с промывки мозгов поколения 1970-80-х.

«Им рассказывали, что они будут гораздо лучше жить, потому что они житница, у них есть научный и прочий потенциал. И это в принципе образовало местные элиты, имеющие компрадорский характер. Они происходили отовсюду, не важно, из Донецка или Харькова. Мечта любого украинского элитария быстренько наворовать на развале всего народного украинского хозяйства и уехать жить даже не в Лондон, в США или в Канаду, а в Чехию, в Польшу – куда-нибудь, и детей там пристроить. Им эта идея нравилась, потому что все эти разговоры об уникальности, самостийности, привлекли всю эту опереточную историю про выкопанное море, про единственных наследников Киевской Руси, про русских, которые какие-то финоугры, перемешанные с татарами. Эти все игры казались им такими весёленькими, и они привели к тому, что происходит сейчас», – пояснил Толмачёв.