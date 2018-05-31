31.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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Киев, Общество, Скандал, Украина

Украинский нацизм не соответствует нормам Facebook


Социальная сеть Facebook удалила официальную страницу украинской праворадикальной партии «Национальный корпус».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист «Национального корпуса» Роман Чернышев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Facebook удалил аккаунт Национального Корпуса. Всем обнимашки в мире виртуального тоталитаризма», – написал он.

Отметим, что на опубликованном им скриншоте с объявлением от соцсети указано, что сообщество националистической организации было удалено за несоответствие «Условиям Facebook» и «Нормам сообщества».

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