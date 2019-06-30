Украинский «Нафтогаз» врёт о «плане Б»

30.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Руководство «Нафтогаза» провоцирует новую газовую войну с РФ, специально создавая условия для кризиса, поскольку с 1 января 2020 года прекратит действие нынешний контракт на транзит российского газа в Европу, а Киев отказывается идти на компромиссы с Москвой для заключения нового соглашения или продления действующего.

Об этом в комментарии «4 каналу» заявил украинский эксперт рынка энергетики Юрий Корольчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Можно сказать, что ситуация относительно схожа с 2009 годом, только не совсем, то есть, остановки транзита газа ещё нет, но есть, собственно, ожидание со стороны ЕС.

Еврокомиссар Шефчовач сказал прямо: у нас нет «плана Б», при всём том, что на Украине Коболев постоянно говорит про «план Б», мы закачаем газ в подземные хранилища, не дадим замёрзнуть и т.д.», – отметил эксперт.

«К сожалению, «Нафтогаз» довольно-таки странная компания, она вроде бы и государственная, но она не контролируется правительством. Госпредставители наблюдательного совета, якобы, там есть, но они тоже не влияют на политику, которую проводит «Нафтогаз» – не только по отношению к внутреннему потребителю, но и по отношению к транзиту.

Полгода остаётся. Словакия, у которой был контракт до 2028 года, года три назад подписала новый договор с «Газпромом», то есть, за десять лет, а у нас полгода – и ничего.

Это – последствия деструктивной позиции руководства «Нафтогаза», которое поставило целью реализовывать себя в плане заработка денег для своих текущих расходов, но точно не для обеспечения интересов государства в плане сохранения транзита и дальнейшего заработка хотя бы двух миллиардов долларов», – заявил Корольчук.