Украинский нардеп в российском эфире: Все белые русские – это одичавшие украинцы или финно-угры

01.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Москва была основана в результате древнеукраинского майдана, а вся Россия является бывшей колонией «Украинской империи».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил бывший народный депутат Украины, русофоб и националист Александр Ковтуненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы (Россия – прим. ред.) – просто наша бывшая колония, которая обнаглела. Слово «Украина» впервые появилось в 1183 году в Ипатьевской летописи. А Москва была основана киевлянами, князем Долгоруким благодаря майдану, которым киевляне его выгнали», – бредил бывший парламентарий.

От столь громких претензий российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева рассмеялась.

«Про таких, как вы мы только в украинских газетах и читали, не думали, что существует подобная точка зрения», – отметила она.

В ответ Александр Ковтуненко обозвал супруга Ольги Скабеевой и соведущего телепередачи Евгения Попова, и всех белых людей в России, одичавшими украинцами.

«Все белые люди, и такой красавец, как ваш муж – это одичавшие украинцы в Москве. Всё остальное – это финно-угорские племена», – заявил нацист.

Кроме того, экс-нардеп рассказал о величии «древней Украинской империи», которая более тысячи лет назад захватила Крымский полуостров.

«Киев всегда был центром нашей империи, можете посмотреть томос Ярослава Мудрого. Если вы посмотрите границы Киевской Руси в документе, который мы получили из Константинополя, туда (в состав «Украинской империи» – прим. ред.) входила восточная часть Польши, вся Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония и западная часть Российской Федерации.

Чтобы вы все знали, Киев впервые захватил Крым в 964 году Святославом Храбрым. Это всегда была Украина», – резюмировал Ковтуненко.