13.03.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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НАТО, Украина

Украинский нардеп жалеет, что Украина не вступила в НАТО ещё в 90-х


Украинские политики, которые находились при власти с 1991 года, не проявили дальновидности.

Об этом в ходе телепередачи «Про политику» заявил народный депутат Украины, экс-командир батальона “Днепр-1” Юрий Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я скажу вам так: если бы Украина в 1994, в 1996, в 2004 годах стала членом НАТО, то Крым бы не был «откушен» Россией, а тем более, мы бы не имели столько погибших на востоке. Это факт, с которым сложно поспорить”, – утверждает депутат.

“Сейчас мы расплачиваемся смертями лучших украинцев за то, что наши политики, которые были при власти с 1991 года, были недальновидными. Я знаю то, что у того же Ющенко сразу после инаугурации был самый реальный шанс сделать всё, чтобы мы стали членами альянса. А он просто закрылся в своём мире и напрочь забыл про страну. Шанс был, но мы им не воспользовались», – заявил Береза.

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