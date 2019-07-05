Украинский народ не купился на томос

05.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Заказчики томоса и пропагандисты украинской автокефалии не добились основной своей цели: духовные связи между Россией и Украиной дрогнули, но остались нерушимы.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, Украине очень повезло с этим томосом, потому что не произошло самого страшного, чего я лично очень сильно опасался, потому что я, может по наивности, всерьёз рассматривал этот проект, думал, что это будет серьёзная автокефалия, а значит очень серьёзные столкновения религиозных общин. Слава Богу, этого не произошло, люди на Украине сами смогли распознать, где ложь, где правда, люди не пошли массово в эту церковь.

Да, были захваты церкви, они были не сказать, что единичные, но и не сказать, что массовые. При этом не было сделано того, к чему стремились инициаторы этого томоса: не были разорваны духовные связи между Россией и Украиной. То есть духовно мы остались едины, народ не купился на этот томос», – заявил Коц.