Украинский народ не пойдёт против нацистской власти – Сатановский

Владимир Гладков .  
11.07.2023 20:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина


Украинский народ даже если осознает преступную суть своего правительства, ничего не сможет поделать с вооружённой диктатурой нацистов.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману, заявил политолог Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский народ даже если осознает преступную суть своего правительства, ничего не сможет поделать с...

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В студии поинтересовались, когда украинский народ осознает, что продавшееся Западу киевское руководство превратило «незалежную» в полигон и посылает людей на убой.

«Понимаете ли, когда у вас в стране правит власть, которая готова стрелять в любого несогласного, бросать его в тюрьмы, травить и убить его семью – никакой народ у вас ничего не скажет. И не важно, какой это режим и какая власть. А в Киеве сегодня такая власть.

Хорошо, понял человек – и что он сделает? Ему что – выйти с этим пониманием куда-нибудь, чтобы покончить жизнь самоубийством – одно и то же», – объяснил Сатановский.

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