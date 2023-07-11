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Украинский народ даже если осознает преступную суть своего правительства, ничего не сможет поделать с вооружённой диктатурой нацистов.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману, заявил политолог Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, когда украинский народ осознает, что продавшееся Западу киевское руководство превратило «незалежную» в полигон и посылает людей на убой.

«Понимаете ли, когда у вас в стране правит власть, которая готова стрелять в любого несогласного, бросать его в тюрьмы, травить и убить его семью – никакой народ у вас ничего не скажет. И не важно, какой это режим и какая власть. А в Киеве сегодня такая власть. Хорошо, понял человек – и что он сделает? Ему что – выйти с этим пониманием куда-нибудь, чтобы покончить жизнь самоубийством – одно и то же», – объяснил Сатановский.