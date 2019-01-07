Украинский народ нуждается в психиатрической помощи

07.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Вся так называемая политическая элита Украины представляет собой “антропологическое дерьмо”.

Об этом в эфире youtube-канала «News Front» заявил переехавший в Россию киевский историк и публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В головах там такое, что я просто не знаю… Придёт время, и надо будет на государственном уровне решать вопрос с психиатрической помощью населению, потому что там у многих сдвинуто очень основательно. И что там с головой надо будет делать – это уже вопрос профессиональной психиатрии. К сожалению, это так. Вы же как бараны бегали толпой и блеяли по поводу этого безвиза. Где сейчас этот безвиз? Нахрен он кому сейчас сдался? Если вы не можете заплатить коммунальные, то какой вам, нахрен, безвиз? А сейчас этот томос, похожий на колбасу, носят. Поносите вы его ещё два месяца, как раз до выборов. А потом забудете о нём», – отметил публицист.

Он добавил, что выборы на Украине – это не более, чем перетасовка, которая никаких положительных результатов не даст.

«Да вы можете голосовать хоть каждый день. Но вы же выбираете из дерьма. Вы же не выбираете, допустим: вот это – золото, а это – дерьмо. Вы выбираете: вот это первый вид дерьма, это второй вид дерьма, это третий. И почему-то некоторые считают, что, если вот это дерьмо выбрать, оно что-то даст. А вот это дерьмо ничего не даст. И они начинают спорить, чьё дерьмо лучше.

Вся украинская элита – это антропологическое дерьмо. Я поражаюсь, как вообще так получилось, что такой концентрат антропологического дерьма собрался в той социальной прослойке, которая называется «украинская элита». Это – самое страшное наказание украинского народа. Причём эта элита – кровь от крови и плоть от плоти украинского народа», – резюмировал Ваджра.