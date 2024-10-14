Украинский народ полностью растерял мотивацию воевать! – Гончаренко

Украинское руководство полностью провалило мобилизацию и мотивацию населения, которое, насмотревшись на коррупцию чиновников, не хочет идти воевать за копейки.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил одиозный депутат от партии Порошенко Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После этих выходных, после этих концертов, рейдов ТЦК и всего остального, что увидела страна, об этом сегодня говорит и мир, это ничего нашей стране не добавляет. Полностью провалена нормальная мобилизационная кампания, в 22-м году люди стояли в очередях в ТЦК для того, чтобы идти воевать за государство. Что происходит сейчас – стыдно говорить. Почему? Да потому что все сделано, чтобы уничтожить мотивацию служить в войске. Сроков службы нет. Где законопроект о демобилизации? Почему не заключают контракты на полгода, год с военными, они хотят знать, сколько служить. Где нормальная мотивация денежная? Это 20 тысяч гривен, которые вы оставили людям забрав тридцатку?», – сказал Гончаренко.

«Правительство нам обещало в апреле запустить программу ипотеки. И если бы украинец знал: два года отслужил в армии, на конец второго года имеешь квартиру в собственности. Это была бы другая мотивация. Но ничего нет. Когда бросают раненых, и люди это знают. И поэтому мы имеем этот бесконечный позор. Почему у нас ТЦК совковое, где сидит офицер, который должен уничтожать врага, вместо этого его отправляют перекладывать бумажки, а дальше ему несут бабло, и мы из героя войны получаем коррупционера. И у меня еще один вопрос о ТЦК. Им бы тоже, кажется, надо было бы пройти ВЛК. Ибо, кажется, у них проблемы есть со зрением. К окулисту их надо. Потому что почему-то афиши «Океан Эльзы» они видят, а афиши «95 квартала» – нет», – подытожил порохобот.