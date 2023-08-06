Украинский народ совсем не хочет воевать ради такой власти – Вигиринский

Вадим Москаленко .  
06.08.2023 19:12
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Насквозь коррумпированному украинскому руководству уже не помогают спасти репутацию даже массовые задержания и посадки воров-военкомов.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил эксперт по экономическим и политическим вопросам Андрей Вигиринский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Насквозь коррумпированному украинскому руководству уже не помогают спасти репутацию даже массовые задержания и посадки...

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«Акции по задержанию военкомов, которые сейчас происходят, с одной стороны, идут в репутационный плюс власти. А с другой стороны, это репутационный минус.

У нас есть одесский военком, который год обогащался, что-то н купил, или общество предполагает, что он что-то купил. И пошла волна, рефлексия, что все остальные такие же. И всё как по заказу, каждый день задержания, новые подробности.

Правоохранители удовлетворяют запрос общества? Или удовлетворяют запрос политического класса на демонстрацию борьбы с теми, кто нарушает закон? Я скорее склонен думать, что, скорее, вариант номер два», – сказал Вигиринский.

Он подчеркнул, что не наворовавшееся киевское руководство утратило доверие населения, которое теперь не хочет «мобилизоваться» ради коррумпированного государства.

«Нам говорят, что мы расслабились, надо быть более мобилизованными. А как соотносить вещи с мобилизацией, и вещи, связанные с личным обогащением, связанные с военкомами? Как это соотнести?

Мы должны быть мобилизованными ради защиты государства. Хорошо. Но государство олицетворяют политики, которые демонстрируют, что они не совсем работают в интересах государства.

И у людей возникает вилка – то есть, мы работаем во имя государства, ограничиваем себя, остаёмся в этой стране, пытаемся выжить, работать. А есть политическая надстройка, которая или не контролирует работу системы, или, в первую очередь, личное обогащение, а потом выполнение служебных обязанностей», – подытожил эксперт.

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