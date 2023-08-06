Украинский народ совсем не хочет воевать ради такой власти – Вигиринский

Насквозь коррумпированному украинскому руководству уже не помогают спасти репутацию даже массовые задержания и посадки воров-военкомов.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил эксперт по экономическим и политическим вопросам Андрей Вигиринский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Акции по задержанию военкомов, которые сейчас происходят, с одной стороны, идут в репутационный плюс власти. А с другой стороны, это репутационный минус.

У нас есть одесский военком, который год обогащался, что-то н купил, или общество предполагает, что он что-то купил. И пошла волна, рефлексия, что все остальные такие же. И всё как по заказу, каждый день задержания, новые подробности.

Правоохранители удовлетворяют запрос общества? Или удовлетворяют запрос политического класса на демонстрацию борьбы с теми, кто нарушает закон? Я скорее склонен думать, что, скорее, вариант номер два», – сказал Вигиринский.