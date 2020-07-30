Украинский неонацист пророчит бомбардировки Ужгорода с территории Белоруссии

30.07.2020, Киев, Максим Карпенко

России не нужен лояльный президент в Белоруссии – ей нужна вся страна, как часть Союзного государства и плацдарм «наступления» на Европу.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил депутат Киевсовета от запрещённой в РФ «Свободы», экс-глава комитета Верховной рады по обороне националист Юрий Сиротюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению радикала, как только на улицах белорусских городов появятся российские триколоры, за ними сразу же придет «российский спецназ», как это было в Крыму и на Донбассе.

«Белоруссия для России – это стратегический коридор наступления на Европу, это стратегический коридор – с юга отрезать балтийские страны от Европейского союза, и это стратегический коридор – с севера атаки на Украину, которые возможны.

Поэтому, по нашему убеждению, та гибридная война России, которая происходит против Белоруссии сейчас, она прямо влияет на судьбу Украины. К сожалению, сегодня в Украине искривленное мнение, что сегодня Лукашенко является основным защитником государственности Белоруссии, что вся государственность держится исключительно на Лукашенко и что любые попытки белорусской нации защищать свое право на свободный выбор, на то, чтобы иметь другие конституционные и национальные природные права – это воспринимается как рука Москвы.

Россия действительно будет реализовывать сценарий дестабилизации ситуации в Белоруссии, она его уже реализует, Россия будет пытаться выводить антимайдан на улицы Белоруссии, и она уже начинает поднимать потихоньку российский триколор во время акций массового протеста в Белоруссии. А мы помним, как это было во время Майдана в Украине, когда сначала появлялись российские триколоры, а потом появлялся спецназ Российской Федерации…

Сегодня цель России на белорусских выборах – это не поставить удобного президента, а цель России на белорусских выборах – это полностью уничтожить белорусскую государственность, перестать играться в Союзное государство, инкорпорировать Белоруссию как часть Российской Федерации. Потому им там уже не нужен генерал-губернатор», – рассуждает Сиротюк.

В этом случае, по словам националиста, Украину ждет печальная судьба.

«Выборы в Белоруссии – это ситуация, которая будет напрямую влиять на Украину. Потеря независимости Белоруссией, а она ползуче происходила во все предыдущие годы, приведет к тому, что в Украине создастся катастрофическое военное положение. Россия уже в прошлые годы отработала военные учения, когда стратегические бомбардировщики отрабатывали атаку на украинские объекты через территорию Белоруссии.

Полная аннексия Белоруссии будет означать, что при нашей дырявой противовоздушной обороне российские стратегические бомбардировщики могут долететь до Ужгорода и спокойно вернуться через территорию Белоруссии, не получив никакого противодействия», – переживает нацист.