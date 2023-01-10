Украинский неонацист рассказал последствия потери Соледара

Анатолий Лапин.  
10.01.2023 10:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Российская армия изменила тактику и создает большие проблемы для группировки ВСУ в Соледаре.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил боевик, главарь неонацистского движения «Гонор» Сергей Филимонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия изменила тактику и создает большие проблемы для группировки ВСУ в Соледаре. Об...

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«Они научились пользоваться приборами ночного видения, они хорошо применяют маленькие гранатометы, АГС, РПГ-7 и так далее и постоянно ими пользуются. Они научились бросать ВОГи с дронов, они в основном работают уже легкой артиллерией: 82-м минометом, 120-м вместе с САУ, которые были постоянно. Хотя, конечно, и применяют тяжелую артиллерию.

Сейчас туда еще приехали десантники, я думаю, что у них большие планы в плане атаки. Я скажу так – у них есть тактика и стратегия, как им взять Соледар. Вопрос только в том, насколько наша армия будет жертвенной в плане того, чтобы удержать этот город. О том, что тактика не изменилась – это неправда, там тактика совсем другая, ведения боя…

Он считает, что для Бахмута потеря Соледара создаст много проблем.

«Но намного большая проблема – это будет сообщение с Северском. Северск, Белогоровка, Серебрянка, Григорьевка – это направление может быть отрезано за счет того, что они возьмут под огневой контроль трассу и снабжение в эти населенные пункты будет осложнено.

А это, в свою очередь, нам ломает плацдарм для освобождения Лисичанска и вообще создает определенные проблемы. Там может быть плохая ситуация, потому Соледар нам очень нужно держать», – заявил Филимонов.

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