Украинский неонацист: все европейские радикалы продались России

04.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

В большинстве европейских стран множество серьёзных проблем, а политические режимы очень слабые. Россия воспользовалась этим и скупила всех «политических маргиналов Европы», которые выполняют волю Москвы.

Об этом в эфире неонацистского сообщества «Ukrainian Military Honor» заявил главарь курируемой СБУ неонацистской группировки С14 Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В Европе сейчас слабые государства – вы видите, что сейчас происходит во Франции. А в Греции хаос не прекращается уже десять лет – там ультраправые и ультралевые очень сильные, ничего не работает, полный бардак. Мы видим, что происходит в Италии – там с коронавирусом сразу начались бунты и грабежи. В Германии миграционный вопрос очень серьёзный.

Очень много моментов, на которые Европа не имеет ответов, то есть режим слабый. И всех ультраправых там просто давят, не пускают легитимно на выборы.

И потому, к тем, кто в Европе впадает в маргинез, приходит Россия, и говорит: «Вы маргиналы, мы вам поможем деньгами, потому что мы вас готовы поддержать».

Вы не можете совершать противозаконную политическую деятельность, даже на митинг выйти – вас просто будут разгонять, сажать, и так далее. Потому Россия приходит и просто их покупает. Это проблема Европы», – переживает нацист.