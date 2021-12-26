Украинский невроз: как незалежная стала карикатурой

26.12.2021  16:44 (Мск), Москва,
Платон Беседин.  
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Авторская колонка, Дзен, ЕС, Культура, Украина
Новости Украины

Ловушка устроена так: чем больше ты хочешь, тем сложнее это получить. Или такое прочтение: чем больше стараешься понравиться, тем большее отторжение вызываешь. Навязчивость ведь мало кто любит. Обычно подобное происходит с людьми, но иногда случается и с нациями, странами. И тогда к ним прилипают некоторые стереотипы. Прилипают так, что не отодрать.

Подобная история случилась, к несчастью, и с Украиной. Люди здесь вопили о преданности «европейскому курсу» так горячо и страстно, что все кругом – в том числе, и сами вопящие – обожглись. Эти влажные признания звучали по-разному: завтра мы в НАТО;  ЕС примет нас; безвиз дарует чудо; Украина стоит на страже цивилизованного мира – сколько раз мы слышали подобные мантры? Да, звучали по-разному, но итог всякий раз один – и весьма тоскливый.

Ловушка устроена так: чем больше ты хочешь, тем сложнее это получить. Или такое прочтение:...

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А теперь представим картину. Аналогию проведём, так сказать. Девушка активно нахваливает себе перед парнем. Рекламирует себя и так, и этак. И фактически вопиет: «Возьми, возьми меня!». Хм, сюжетец, однако. Что подумает парень? А главное – как станет действовать? Если порядочный, то проигнорирует. А если не очень порядочный, то воспользуется разово.

Понимаю, звучит обидно. Но разве не такова ли суровая правда жизни? Своей «европейской» саморекламой и неугасаемым желанием ворваться в ЕС чего добилась Украина по факту? Улучшила ли своё положение? Заслужила ли уважение? Боюсь, что наоборот. И одно дело тут политика, а другое – обывательское восприятие. Как представят украинца где-нибудь в Марселе, Потсдаме или Лиссабоне? Если вообще представят, конечно.

И вот уже Netflix выпускает сериал, в котором украинки, скажем так, показаны не с лучшей стороны. Чему очень возмутился министр культуры Украины Александр Ткаченко. Мол, недостойный образ – или, как пишет министр, карикатурный. Ох, Ткаченко, Ткаченко! Не понимает, что карикатура – это во многом гротеск, когда за основу берётся некая деталь, которая затем раздувается. Получается, есть на что делать карикатуру, да?

Речь же идёт о сериале «Эмили в Париже». Там главная героиня знакомится с украинкой по имени Петра. Та приехала во Францию из Киева и теперь научает подружку воровать в магазинах, а заодно блистает глупостью и дурновкусием. Откуда этот образ? Может, из-за того, что в Европе так много украинских проституток, например? Или вообще из-за того, что «Петры» ведут себя соответствующе?

Тут пусть каждый отвечает за себя сам. Я лишь замечу, что отношусь к украинкам с огромным почтением и по-прежнему уверен, что они одни из самых лучших жён на свете. Но то, что происходит с современной женщиной в принципе и с украинским сознанием в частности, создаёт ядовитую бомбу, чья убийственная токсичность отравляет целую нацию. И выглядит это очень и очень печально. Как смесь отвратительного подобострастия и невроза из-за нереализованных желаний.

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