Украинский офицер: «Люди уже интересуются, не сдадут ли Запорожье?»

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Если отношение к войне со стороны киевского руководства останется на том же уровне, когда есть миллионы на Евровидение, но нет на строительство линий обороны, патриоты в окопах скоро закончатся, а территория Украины уменьшится.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня не выделили деньги на «зубы дракона» для строительства оборонной линии на Запорожье. Ну, на «единый марафон» нашли, на голосование в «Дии» на Евровидение миллионы нашли, а на «зубы дракона» на Запорожье не нашли. Тут мне одна из моих зрительниц на «ютубе» пишет: «Так что, квартиру в Запорожье продавать, что сдадут?» То есть у людей сейчас такое настроение на земле. Если не будет артиллерии, если русские будут пережимать воздух, если количество ракетного и другого дерьма будет большей, чем количества систем ПВО, то линия фронта будет уменьшаться и территория Украины будет уменьшаться. И количество патриотов в окопах. Будут гибнуть, потому что без мобилизации не смогут закрыть всю линию фронта 1500 километров, которая сегодня активна. Тогда будет уменьшаться», – предупредил Лапин.