Украинский офицер: Меня типает. Шольц и Байден показали нам кукиш

Украину хотят усадить за стол переговоров, отказывая ей в членстве в НАТО и гарантиях безопасности. Значит, ей придется снова говорить о восстановлении ядерного оружия.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военнослужащий сформированного из майданщиков батальона «Айдар», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все как-то начали говорить, что надо Украину садить за переговорный стол. Да при чем тут Украина? Когда Петр [Порошенко] говорил пять лет, что ключ от мира находится в Кремле, не колупайте вы Киев, колупайте Кремль, не в нас дело, все как одно место воды понабирали. Сейчас опять начинают говорить, что нужно сажать Украину за стол переговоров, нужна какая-то формула-шмормула и так далее», – сказал офицер.

«Только членство в НАТО может дать нам мир, другого нет. Что сказал нам Шольц? Вот, что он сказал [показывает кукиш], что сказал Байден? Вот, он что сказал [делает такой же жест] по поводу НАТО. В этой ситуации меня аж типает, потому что одна из гарантий ядерной безопасности для нас, неядерной страны, – это зонтик НАТО. А если нас не берут в НАТО, то нужно Лапину кричать в интересах российской пропаганды, что нам надо восстанавливать ядерное оружие», – заявил Лапин.