Украинский офицер: Нас ждет тяжелая битва за Покровск

Анатолий Лапин.  
30.04.2024 08:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Российские войска развивают успешное наступление на Авдеевском направлении, занимая населенные пункты один за другим. Впереди – битва за важный город Покровск (переименованный киевским режимом Красонармейск), который до недавнего времени находился в тылу.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска развивают успешное наступление на Авдеевском направлении, занимая населенные пункты один за другим....

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«На этом направлении за сданной Авдеевкой они продвигаются с достаточно быстрой скоростью. После Очеретино добавилось еще два, если не три небольших населенных пункта. В частности, пришлось уже оставить Бердычи. Честно говоря, я очень не люблю делать плохие прогнозы, но мне тут уже очевидно, что как минимум город Покровск из прифронтового превратится в зону боевых действий», – сказал бывший командир ВСУ.

«Насколько большая угроза оккупации Покровска я не могу сказать, я думаю, что Покровск будем держать очень воодушевленно – там есть подготовленные рубежи, но, снова-таки, подготовленные за последние пару месяцев, это не авдеевская промка, которая держалась 10 лет. Но, все-таки, там не голое поле, там есть подготовленные рубежи, потому я думаю, битва за Покровск может быть для русских тяжелой, но то, что будет эта битва за Покровск, это доказанный факт», – заявил Дикий.

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