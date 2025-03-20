Украинский офицер плачется: «Мотивации – ноль. Остановите войну. Это будет наша победа»
Победой Украины будет сам факт прекращения боевых действий и возможность военным отдохнуть.
Об этом в эфире телеканала DW заявил командир полка беспилотных систем ВСУ Кирилл Верес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, он не собирается оставаться в армии после завершения войны, поскольку нет мотивации.
«Это моя работа, моя обязанность, какая тут мотивация? Мотивации нет вообще, ноль, бл… Нет, машина без бензина, честно. Но это моя обязанность, хочу я или нет», – сказао офицер.
В ближайшее время, по его мнению, солдатам на фронте будет сложно из-за применения все более совершенных технологий.
«Будет очень сложно, год оптоволокна сделает очень много неприятных вещей, но мы приспособимся и найдем выход из ситуации. Просто, сколько мы потеряем до этого, какую цену заплатим?», – сокрушается Верес.
Победой же он считает прекращение войны.
«Когда перестанем воевать, это будет автоматически наш выигрыш. Это будет облегчение, нам его очень сильно не хватает», – резюмировал ВСУшник.
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