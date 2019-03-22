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22.03.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Выборы, Донбасс, Украина
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Украинский офицер подстрелил подчиненного за критику Порошенко

Офицер ВСУ во время предвыборной агитации за Петра Порошенко ранил из табельного пистолета солдата, не согласившегося с его аргументами.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что командование оккупационных сил приступило к выполнению приказа начальника генштаба ВСУ генерала Виктора Муженко по обеспечению победы на выборах Петра Порошенко. С этой целью Порошенко и его администрация используют должностное положение для доведения предвыборной программы военнослужащим в зоне «ООС».

«Ситуация с выборами президента Украины дошла до абсурда. Из достоверных источников стало известно, что на почве политических разногласий и тотальной агитации командования ВСУ в пользу действующего президента в подразделениях отмечаются случаи конфликтов между военнослужащими, в том числе и с применением огнестрельного оружия. Так, 18 марта на одном из наблюдательных постов офицер по морально-психологическому обеспечению первого батальона 54-й механизированной бригады ВСУ, агитируя личный состав голосовать за Порошенко, вступил в перепалку с наводчиком БМП рядовым Михайлюком. Не находя другой возможности отстоять свое мнение, офицер произвел два выстрела из табельного пистолета в военнослужащего, после чего рядовой Михайлюк был доставлен в госпиталь Северодонецка», – рассказал Михаил Филипоненко.

Он также добавил, что преступление традиционно скрывается от вышестоящего командования, а ранение представлено, как результат обстрела со стороны Народной милиции ЛНР.

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