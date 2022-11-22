Украинский офицер: После захвата Крыма отдадим Севастополь под флот НАТО
Украина после захвата Крыма намерена отдать бухты Севастополя под базирование флота НАТО. Великобританию еще интересует побережье Азовского моря.
Об этом заявил украинский военный эксперт, в прошлом полковник оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В эфире канала «1+1» он зачитал вопрос от зрителя, касающийся передачи в аренду Севастопольской бухты, поскольку своего флота у Украины нет.
«Именно так оно и будет, – заверил Жданов. – Пока мы будем создавать свой флот, вполне возможно, что Соединенные Штаты, может, Великобритания, может, кто-то из стран-членов НАТО, а, может быть, из просто из стран-партнеров захотят воспользоваться нашими военно-морскими базами.
Кстати, Британия нам предложила концепцию москитного флота, и Британия нам начала передавать корабли. Правда, мы приняли два тральщика, там еще должны быть ракетные катера и, соответственно, они как соавторы нашего москитного флота вполне заслуживают на то, чтобы получить в аренду на какой-нибудь срок для размещения своих кораблей и помощи нам в обучении личного состава уже на нашей территории. Это будет намного дешевле для нашего государства.
Ну и заодно британцам будет довольно интересно здесь. Кстати, у Британии очень большие интересы в Азовском море. Так что думаю, что они вполне могут на это согласиться».
О том, что Украина видит будущее Крыма как военной базы НАТО с «дружественной милитаристской инфраструктурой» не раз озвучивали в Киеве. Эс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова заявила, что демилитаризация Крыма невозможна, а потому полуостров должен оставаться военной базой ВСУ и украинских ВМС. Но поскольку для контроля под боком у России в Черном море нужны более существенные силы и ресурсы, на полуострове будут базироваться войска НАТО, а их обслуживание станет драйвером экономики Крыма. Также военные парады и заходы кораблей НАТО привлекут миллионы туристов, рассчитывают в Киеве.
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