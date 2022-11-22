Украинский офицер: После захвата Крыма отдадим Севастополь под флот НАТО

22.11.2022  17:55 (Мск), Киев
Любовь Смирнова.  
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ВСУ-убийцы, Д.Б., Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Сюжет дня, Украина


Украина после захвата Крыма намерена отдать бухты Севастополя под базирование флота НАТО. Великобританию еще интересует побережье Азовского моря.

Об этом заявил украинский военный эксперт, в прошлом полковник оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина после захвата Крыма намерена отдать бухты Севастополя под базирование флота НАТО. Великобританию еще...

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В эфире канала «1+1» он зачитал вопрос от зрителя, касающийся передачи в аренду Севастопольской бухты, поскольку своего флота у Украины нет.

«Именно так оно и будет, – заверил Жданов. – Пока мы будем создавать свой флот, вполне возможно, что Соединенные Штаты, может, Великобритания, может, кто-то из стран-членов НАТО, а, может быть, из просто из стран-партнеров захотят воспользоваться нашими военно-морскими базами.

Кстати, Британия нам предложила концепцию москитного флота, и Британия нам начала передавать корабли. Правда, мы приняли два тральщика, там еще должны быть ракетные катера и, соответственно, они как соавторы нашего москитного флота вполне заслуживают на то, чтобы получить в аренду на какой-нибудь срок для размещения своих кораблей и помощи нам в обучении личного состава уже на нашей территории. Это будет намного дешевле для нашего государства.

Ну и заодно британцам будет довольно интересно здесь. Кстати, у Британии очень большие интересы в Азовском море. Так что думаю, что они вполне могут на это согласиться».

О том, что Украина видит будущее Крыма как военной базы НАТО с «дружественной милитаристской инфраструктурой» не раз озвучивали в Киеве. Эс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова заявила, что демилитаризация Крыма невозможна, а потому полуостров должен оставаться военной базой ВСУ и украинских ВМС. Но поскольку для контроля под боком у России в Черном море нужны более существенные силы и ресурсы, на полуострове будут базироваться войска НАТО, а их обслуживание станет драйвером экономики Крыма. Также военные парады и заходы кораблей НАТО привлекут миллионы туристов, рассчитывают в Киеве.

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