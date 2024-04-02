Украинский офицер признал, что ВСУ теряют пару десятков позиций в день

Анатолий Лапин.  
02.04.2024 12:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Ежедневно линия фронта смещается не в пользу украинских вооруженных формирований.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ежедневно линия фронта смещается не в пользу украинских вооруженных формирований. Об этом в эфире...

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«В медиа-пространство попадает информация только когда это сводится к названию какого-то населенного пункта, когда можно сказать, что орки заняли Тоненькое или идут тяжелые бои за Новомихайловку. А дело в том, что фронт измеряется не названиями населенных пунктов, там идет речь о позициях. Так вот, каждый день мы теряем там пару десятков позиций по фронту…

Вообще, если честно, это выглядит так: где-то российская армия на три шага вперед продвигается, после этого мы на два шага назад ее выбиваем, но новая линия уже снова смещена не в нашу сторону. Потом они снова три шага вперед, мы снова на два отбиваем и снова линия смещена не в нашу сторону…

«Но мы сейчас говорим о том, контингенте, который уже несколько месяцев в этом наступлении и сильно истощился. Так вот, мы его едва сдерживаем, а теперь представьте, что сюда досыпаются 300 тысяч мобилизованных… Через какое-то время эта новая волна мобиков доедет до фронта – кто будет сдерживать их, это огромный вопрос. У нас физически не хватает людей», – заявил Дикий.

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