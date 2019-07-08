Украинский офицер устроил самосуд над шпионкой ЛНР

08.07.2019, Луганск, Александр Гусар

Начальник отдела кадров одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне «ООС», выстрелил в свою сотрудницу, узнав, что она является шпионкой ЛНР передаёт информацию о личном составе бригады разведке Народной милиции ЛНР.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его информации, в 54-й бригаде ВСУ сотрудниками Службы безопасности Украины был вскрыт канал передачи данных, раскрывающих штатную численность, а также количественный и качественный состав соединения.

«Сотрудница отделения кадров и строевой бригады рядовая Савушкина на протяжении 10 месяцев передавала военнослужащим Народной милиции ЛНР личные данные на офицеров и контрактников соединения, отраженные в их личных делах. Узнав о шпионаже, начальник отделения кадров и строевой бригады пытался устроить самосуд, выстрелив в неё из табельного оружия, в результате чего Савушкина с ранением брюшной полости доставлена в госпиталь Краматорска», – рассказал Иван Филипоненко.