08.07.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинский офицер устроил самосуд над шпионкой ЛНР

Начальник отдела кадров одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне «ООС», выстрелил в свою сотрудницу, узнав, что она является шпионкой ЛНР передаёт информацию о личном составе бригады разведке Народной милиции ЛНР.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, в 54-й бригаде ВСУ сотрудниками Службы безопасности Украины был вскрыт канал передачи данных, раскрывающих штатную численность, а также количественный и качественный состав соединения.

«Сотрудница отделения кадров и строевой бригады рядовая Савушкина на протяжении 10 месяцев передавала военнослужащим Народной милиции ЛНР личные данные на офицеров и контрактников соединения, отраженные в их личных делах. Узнав о шпионаже, начальник отделения кадров и строевой бригады пытался устроить самосуд, выстрелив в неё из табельного оружия, в результате чего Савушкина с ранением брюшной полости доставлена в госпиталь Краматорска», – рассказал Иван Филипоненко.

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