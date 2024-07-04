Украинский офицер ВВС: Русские нам обрушили фронт – это реальность

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После падения авдеевского гарнизона ВС РФ пробили линию обороны в двух направлениях, произведя обрушение фронта. Тогда ВСУ удалось приостановить прорыв только ценой сверхусилий и своевременной передачи западного вооружения, однако опасность никуда не делась, наступление продолжается.

Об этом на канале киевского пропагандиста Василия Голованова заявил украинский военный эксперт, бывший летчик Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россияне фронт у нас реально обрушили. То есть первую линию пробили в районе Авдеевки, вторую – в районе Очеретино. Это практически обрушение фронта. То, что мы их остановили, допустим, западнее Очеретино, – это такими серьёзными усилиями наших ребят, которые выжали практически все силы. И нам помогли наши партнёры, вовремя подошла техника и боеприпасы. А так бы россияне вышли на оперативку в районе Очеретино», – сказал Свитан.

Однако он добавил, что для ВСУ ещё ничего не закончилось.

«Задумка, с военной логики, была довольно-таки серьёзная, для нас проблема. Она до сих пор никуда не делась. Она всё равно есть, но, тем не менее, нам сейчас немного проще за счёт поставки боеприпасов», – успокаивал как мог украинец.