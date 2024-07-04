Украинский офицер ВВС: Русские нам обрушили фронт – это реальность

Вадим Москаленко.  
04.07.2024 16:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После падения авдеевского гарнизона ВС РФ пробили линию обороны в двух направлениях, произведя обрушение фронта. Тогда ВСУ удалось приостановить прорыв только ценой сверхусилий и своевременной передачи западного вооружения, однако опасность никуда не делась, наступление продолжается.

Об этом на канале киевского пропагандиста Василия Голованова заявил украинский военный эксперт, бывший летчик Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После падения авдеевского гарнизона ВС РФ пробили линию обороны в двух направлениях, произведя обрушение...

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«Россияне фронт у нас реально обрушили. То есть первую линию пробили в районе Авдеевки, вторую – в районе Очеретино. Это практически обрушение фронта. То, что мы их остановили, допустим, западнее Очеретино, – это такими серьёзными усилиями наших ребят, которые выжали практически все силы. И нам помогли наши партнёры, вовремя подошла техника и боеприпасы. А так бы россияне вышли на оперативку в районе Очеретино», – сказал Свитан.

Однако он добавил, что для ВСУ ещё ничего не закончилось.

«Задумка, с военной логики, была довольно-таки серьёзная, для нас проблема. Она до сих пор никуда не делась. Она всё равно есть, но, тем не менее, нам сейчас немного проще за счёт поставки боеприпасов», – успокаивал как мог украинец.

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