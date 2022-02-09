Украинский офицер: Запад отнял у Зеленского «джойстик» от СБУ

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Новости Украины

Главная задача инспирированных Западом реформ СБУ направлена на полное подчинение спецслужбы иностранным интересам.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил бывший офицер в запасе Владимир Мулык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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У него поинтересовались, чего от Украины требуют западные партнёры, и какую реформу СБУ они хотят.

«Они требуют от нас полного повиновения, но должно всё это происходить под флёром красивых дружеских отношений», – ответил эксперт.

По его словам, Запад делает из СБУ «карманную» организацию.

«Сейчас стоит задача убрать у государства, управление государством у президента, кто у нас будет следующим или последующим, вообще последний рычаг управления этим танком. Вот, заберут, он сидит, джойстика у него нет, он играет в игрушки, а машина едет. Вот Служба безопасности всегда рассматривалась, комитет безопасности в своё время был, куда было включено очень много всего, 9-е управление комитета – это защита первых лиц государства, и много, много других направлений. Там по религии были вопросы, службы, структуры, которые работали, и технические департаменты, и море всего, но они подчинялись голове – управляющему пункту, «пункт управления полётами».

Дезорганизация такой структуры, как Служба безопасности, сегодня, превращение её в маленькую карманную структуру номинально в контрразведывательный орган или кибербезопасности орган, так или иначе превращает его просто на просто в исполнителя чужой воли. Где сервера? У американских партнёров. Где банковские синдикаты и другие – JP Morgan рулит процессами. А эти всего-навсего исполняют, и никто никогда не будет допущен к работе из Службы безопасности той, которая будет организована согласно этим документам, не будет допущен к верхним эшелонам, собирать там информацию, докладывать её руководству страны и советовать, и говорить директивно даже, что туда ходить не надо, там грабли. Этого уже не будет. То есть задача стоит такова – оставить руководство страны, которое здесь будет, вне информации, вне реальности и управлять абсолютно извне. Вот и вся основная задача», – объяснил Мулык.