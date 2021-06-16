Украинский олигарх организовал переворот в Полтавской области

16.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский олигарх Константин Жеваго организовал проведение незаконных выборов главы Кременчугского районного совета Полтавской области.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил депутат, член президентской фракции «Слуга народа» Алексей Мовчан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чудовищное влияние на власть в Полтавской области имеет олигарх Жеваго, который сегодня находится в международном розыске. На территории Кременчугского района Полтавской области находятся карьеры компании, которые принадлежат олигарху, в них он добывает украинскую руду. В его планах – разработка новых карьеров, для этого ему нужна земля Кременчугского района.

Жеваго настолько влиятельный, что, проживая в Лондоне, смог организовать переворот в Кременчугском районном совете, чтобы решить земельные вопросы для своих карьеров», – сказал он.

По словам депутата, Константин Жеваго несколько раз пытался устроить небольшой местный госпереворот, назначив на должность главы райсовета своего человека. И, в конце концов, у него это получилось.

«Обращаю внимание, что публичное заседание, анонсированное внеочередной сессией, так и не произошло. Группа депутатов районного совета, которые действуют в интересах Жеваго, тайно, в подвале партийного офиса, под охранной фирмы «Сокол Полтавщина», провели незаконную сессию.

Местных депутатов от фракции «Слуга народа» туда не приглашали и не пустили, на этом мероприятии был незаконно избран глава Кременчугского районного совета.

Это напоминает события в Донецке и Луганске в 2014 году. Если сегодня мы закроем глаза на то, что в подвале, не придерживаясь условий законодательства, в интересах олигарха Жеваго сменили главу районного совета, то завтра на туристической базе, ресторане, по СМС, переизберут руководство Верховной рады», – добавил политик.

Алексей Мовчан подчеркнул, что его выступление можно считать официальным сообщением в МВД и СБУ о совершении преступления, и потребовал провести разбирательство.