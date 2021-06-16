16.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Местная власть, Политика, Украина
Просмотров:

Украинский олигарх организовал переворот в Полтавской области

Новости УкраиныУкраинский олигарх Константин Жеваго организовал проведение незаконных выборов главы Кременчугского районного совета Полтавской области....

Украинский олигарх Константин Жеваго организовал проведение незаконных выборов главы Кременчугского районного совета Полтавской области.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил депутат, член президентской фракции «Слуга народа» Алексей Мовчан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Чудовищное влияние на власть в Полтавской области имеет олигарх Жеваго, который сегодня находится в международном розыске. На территории Кременчугского района Полтавской области находятся карьеры компании, которые принадлежат олигарху, в них он добывает украинскую руду. В его планах – разработка новых карьеров, для этого ему нужна земля Кременчугского района.

Жеваго настолько влиятельный, что, проживая в Лондоне, смог организовать переворот в Кременчугском районном совете, чтобы решить земельные вопросы для своих карьеров», – сказал он.


По словам депутата, Константин Жеваго несколько раз пытался устроить небольшой местный госпереворот, назначив на должность главы райсовета своего человека. И, в конце концов, у него это получилось.

«Обращаю внимание, что публичное заседание, анонсированное внеочередной сессией, так и не произошло. Группа депутатов районного совета, которые действуют в интересах Жеваго, тайно, в подвале партийного офиса, под охранной фирмы «Сокол Полтавщина», провели незаконную сессию.

Местных депутатов от фракции «Слуга народа» туда не приглашали и не пустили, на этом мероприятии был незаконно избран глава Кременчугского районного совета.

Это напоминает события в Донецке и Луганске в 2014 году. Если сегодня мы закроем глаза на то, что в подвале, не придерживаясь условий законодательства, в интересах олигарха Жеваго сменили главу районного совета, то завтра на туристической базе, ресторане, по СМС, переизберут руководство Верховной рады», – добавил политик.

Алексей Мовчан подчеркнул, что его выступление можно считать официальным сообщением в МВД и СБУ о совершении преступления, и потребовал провести разбирательство.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть