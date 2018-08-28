Украинский олигарх отравил жизнь крымчанам

28.08.2018, Симферополь, Максим Карпенко

Жители крымского приграничного с Украиной города Армянск жалуются на неизвестные выбросы в атмосферу, от которых тело покрывается пятнами, а изделия из металла ржавеют.

Так, крымская журналистка, уроженка Армянска Анастасия Медынцева в своем блоге отмечает, что выбросы систематически наблюдались на протяжении всего лета, но в последние несколько дней от них стали страдать люди, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У людей покрываются лица и руки пятнами, люди рыгают дальше, чем видят, деревья за два дня засохли, часть урожая как кислотой полили, почернело все. В детском саду кастрюли в липком налете, детские площадки на улице в слизи какой-то коричнево-зеленой. Машины и велики поржавели. Кухни, вытяжки, ножки от столов и стульев ржавые. Даже иголки и ножницы дома поржавели. Все чихают, глаза чешут», – пишет журналистка.

А местный житель Данил Москаленко в соцсетях отмечает, что, в воздухе стал ощущаться стойкий запах серы.

«Вчера где-то в 23:00 действительно было ужасно дышать. Работал смену на заправке перед ж/д переездом, бывший ДЮН, и запах серы был такой, что аж нос припекало», – пишет Москаленко.

Местные подозревают, что виновником вредных выбросов является завод «Крымский титан», который расположен на территории города, принадлежащий украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

«У меня сейчас заложило нос. И чувство такое, будто заболеваю. И такая хрень уже неделю. Аллергия у меня на этот завод походу», – жалуется Евгений Зинченко.

«Завод на грани банкротства и чтобы максимально экономить деньги, они отключают фильтры! И об этом знают люди, которые там работают. Ночью появляется едкий запах. Люди жалуются на появившийся кашель, а работники завода давно перестали носить белые вещи, потому что они приобретают черные крапинки от выбросов. Все железные и нержавеющие металлы покрылись ржавчиной, на машинах липкий осадок. А хрусталь вообще покрылся матовой плёнкой, причем он стоял в квартире, просто окно было открыто. И так уже несколько дней. Неужели всем пофиг на людей? Если такое творится с вещами, представьте, что творится с лёгкими», – добавляет анонимный пользователь в сообществе «Черный список Крым».

Также жители города составили памятку о том, как нужно вести себя во время ЧС: «Уважаемые жители города и гости! В связи с выбросами в которых есть наличие серной кислоты, очень много случаев заболевания носоглотки и дыхательных путей, для профилактики пейте молоко, мин.воду, в которой большое содержание соды, сырой яичный белок. Полощите рот раствором соды, чаще промывайте нос. Если появились язвы во рту и носу (это ожоги), брызгайте Мирамистином».

При этом, комиссия правительства Крыма, посетившая Армянск, пришла к выводу, что выбросы не представляют угрозы жизни и здоровью населения.

«Что это вещество и какова природа его происхождения мы будем знать после официального объявления результатов исследований. Тогда уже будем проверять всю документацию на заводах. Повода паниковать пока нет», – заявил в интервью телеканалу «Крым24» вице-премьер Игорь Михайличенко