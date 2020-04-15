Украинский олигарх подцепил коронавирус

15.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

Депутат Верховной рады, украинский миллиардер Вадим Новинский оказался носителем коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19.

Об этом олигарх сообщил на своей странице в Фейсбук, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошёл тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы. До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением. Во избежание разного рода кривотолков и спекуляций я решил объявить об этом сам», – сообщил Новинский.

Он пообещал, что до окончательного подтверждения диагноза намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции, а все его контакты последнего времени также пройдут тестирование. Напомним, что Новинский, являющийся бизнес-партнером олигарха Рината Ахметова, был гражданином РФ, но 29 мая 2012 года указом президента Януковича был принят в гражданство Украины.