Украинский олигарх похвалил элитку Херсона за «свидомую» позицию

01.12.2018, Херсон, Максим Карпенко

Один из богатейших людей Украины аграрный барон Алексей Вадатурский (компания «Нибулон») похвалил «элиты» Херсона, отказавшиеся поддержать Русскую весну и присягнувшие участникам государственного переворота в Киеве.

Если бы такие же патриоты Украины были во власти в Крыму и на Донбассе, то регионы не ушли бы из Украины, уточнил миллионер.

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«Благодаря позиции элиты, руководства области, вашей позиции, Украина единая, Украина способная, Украина развивается, и мне это приятно сегодня слышать, и мне приятно сказать, что я к этому приобщаюсь и буду приобщаться для того, чтобы Херсонщина процветала.

Я хочу сказать, что, если бы была элита в восточных областях, если бы элита была в Крыму на такой же позиции, как у вас, в Херсонщине, то у нас бы не было такого Крыма, как сейчас, захваченного, и не было бы агрессии на востоке Украины. Была бы единая Украина, и мы не имели бы тех проблем, которые у нас сегодня есть», – сказал глава «Нибулона» на заседании регионального совета Херсонской области.