Украинский олигарх получил контроль над вертикалью ДНР

22.06.2019, Москва, Михаил Рябов

После убийства лидера ДНР Александра Захарченко все главные промышленные предприятия республики стали контролировать структуры бежавшего в Россию украинского олигарха Сергея Курченко, которого ранее пресса называла «кошельком Виктора Януковича».

Эти данные в своем блоге подтвердил Александр Казаков, бывший советник Захарченко.

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Казаков обращает внимание на озвученное накануне Леонидом Кучмой условие для снятия блокады Донбасса – возвращение предприятий ДНР под контроль киевских олигархов.

«Теперь начнётся самое интересное. Киев ставит условием снятия блокады Донбасса возвращение активов украинским олигархам (прежде всего Ахметов, а также Тарута, Коломойский, Новинский и др.) и возвращение их в правовое поле Украины. Речь о металлургических, коксохимических, угольных, флюсо-доломитных предприятиях и др.

Разумеется, Киев, как всегда, ставит телегу впереди лошади. В реальности сначала была введена блокада, а потом на всех этих предприятиях было введено внешнее управление.

Но… Сегодня большинство этих предприятий находится в управлении компании Внешторгсервис (Сергей Курченко), которое получает от них весьма внушительные барыши. Более того, после трагической гибели первого Главы ДНР Александра Захарченко вся исполнительная вертикаль была передана людям, прямо или косвенно связанным с ВТС (премьер, вице-премьеры и т.д.). При этом ВТС (и его учредитель «Газальянс» Курченко) тесно взаимодействуют с российскими властными структурами.

И вот мне интересно, Курченко согласится с тем, что Ахметов и другие заберут из его цепких рук столь лакомые куски экономики ДНР? А если нет, то кого Киев обвинит в недоговороспособности?

А ДНР согласится с тем, что прибыли и налоги с крупнейших предприятий, находящихся на её территории, пройдут в карманы олигархов и бюджет Украины? Впрочем, ВТС тоже не платит налоги в бюджет ДНР, как говорят знающие люди (об этом неоднократно говорили донецкие и московские Тг-каналы) – у него «налоговые каникулы», которые затянулись.

В общем, начинается самое интересное. Как всегда, ситуацией рулят деньги, а не судьба и жизнь простых людей. Увы», – рассуждает Казаков.