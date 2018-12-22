Украинский олигарх раздолбал Порошенко за авантюру с катерами

22.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Украинское военное командование с лёгкостью пользуется тем, что не несёт уголовной ответственности за судьбу своих подчинённых, а потому бравирует возможностью отправки нового отряда катеров ВМСУ к Керченскому проливу после ареста более 20 украинских моряков.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс- губернатор Донецкой области Украины олигарх Сергей Тарута, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У нас должна быть сильная армия с лучшими стандартами, которые есть в мире, как в Израиле, в Америке, в НАТО, где за каждого солдата несёт уголовную ответственность командир. Тогда бы не посылали наших моряков на тот риск, который был в Азовском море. Только из-за того, что наши командиры – и генералы, и главнокомандующий, не отвечают перед законом и распоряжаются чужими судьбами.

Поэтому опять говорят: «Мы пошлём снова корабли». А я предлагаю туда посадить Порошенко, Турчинова, депутатов, которые кричат, что мы пойдём, их детей – и пусть они плывут они от Одессы до Мариуполя, я думаю, что сразу желание отпадёт», – заявил Тарута.

«Ноев ковчег такой», – отметил ведущий.

Тарута признал, что переброску катеров на Азов можно осуществить по железной дороге, однако из этого Киеву не удастся сделать шоу.

«Взять, погрузить на железную дорогу и отправить из Одессы до Мариуполя – и безопасней, и дешевле, а мы всё время играем чужими судьбами. Мы рискуем, потому что это не наши люди. Не было бы Иловайска, не было бы Дебальцево, аэропорта, если бы наши командиры – генералы, как мы это видим в американских фильмах, когда судят генерала за то, что по его команде погиб тот или иной солдат», – добавил украинский экс-чиновник.