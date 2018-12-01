01.12.2018, Херсон, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Украина
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Украинский олигарх-русофоб козыряет, что строит предприятие на границе с Крымом

Украинский аграрный миллиардер Алексей Вадатурский похвастался, что строит новое предприятие на границе с Крымом в Геническе Херсонской области и покозырял своим местом в санкционном списке РФ. Об этом он заявил, выступая на заседании регионального совета Херсонской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы планируем построить в Геническе, и мы это сделаем, непосредственно возле врага, непосредственно возле временного врага. Я думаю, что так или иначе снова объединимся и будем вместе», – сказал олигарх, очевидно, не осознав, что ляпнул лишнего – ведь объединиться можно и в рамках российского государства, в состав Таврической губернии которого ранее входил Геническ.

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«По моей патриотической инициативе и ситуации, в которой я помогал Украине – и Николаеву, и Херсону для того, чтобы мы сохранили независимость, меня включила в санкционный список Россия, как человека, которого нежелательно видеть на постсоветском пространстве», – козырнул Вадатурский.

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