Украинский олигарх сообщил о массовом закрытии предприятий из-за дорогого газа

14.12.2021  15:37 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

На Украине закрываются промышленные предприятия, которые не в состоянии оплатить высокие тарифы и цены на газ.

Об этом в эфире телеканала UkrLife заявил беглый донецкий олигарх, а ныне депутат от «Батькивщины» Сергей Тарута, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине закрываются промышленные предприятия, которые не в состоянии оплатить высокие тарифы и цены...

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По словам Таруты, производство становится невыгодным, и предприятия не выдерживают.

«Проблема не только сегодня бюджетных организаций, комбыта – колоссальная проблема для промышленных предприятий. Особенно тех, которые потребляют достаточно большое количество газа в рамках себестоимости своей продукции. Для них эта цена неподъемная.

Я в последние три недели постоянно общаюсь с руководителями, собственниками предприятий и слышу только одно: «Мы останавливаем, потому что эти убытки мы не можем понести».

Что такое остановка этих предприятий – это рабочие места. Химическая промышленность остановлена, те, кто потребляют, особенно в сельском хозяйстве – свинофермы, теплицы, другие предприятия, которые связаны с большим потреблением энергоресурсов, они уже тоже сегодня работают в убыток, они не могут долго работать и останавливаются.

Предприятия, которые используют газ для технологии, – это металлургические предприятия, причем, не такие, как большие монстры, у которых есть еще запас прочности, а те, которые не смогли сделать модернизацию и которые много берут для себя газа, машиностроительные предприятия, предприятия стекольной промышленности, огнеупорные, где много используется газа – точно они полторы тысячи долларов не могут выдержать», – заявил Тарута.

В 2013 году Россия предлагала Украине участие в Таможенном союзе, что подразумевало предоставление льготных условий получения кредитов и поставок газа. Однако в Киеве был организован государственный переворот, в результате которого к власти пришел националистический марионеточный режим, контролируемый США.

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