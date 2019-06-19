19.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Политика, Скандал, США, Украина
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Украинский олигарх судится с американским лоббистом из-за инаугурации Трампа

Украинский олигарх Павел Фукс подал в суд в США на лоббиста Республиканской партии за то, что тот не обеспечил ему присутствие на инаугурации президента США Дональда Трампа в 2017 году, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила газета The New York Times.

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По ее данным, после избрания Трампа президентом Фукс перевел $200 тыс. компании, управляемой юристом Юрием Ванетиком, который, по информации газеты, известен сбором средств в поддержку Республиканской партии и нередко лоббирует ее интересы. В обмен на это Ванетик якобы обещал обеспечить Фуксу привилегированный доступ на церемонию инаугурации Трампа, которая состоялась 20 января 2017 года. Однако, как утверждает в своем иске предприниматель, Ванетик так и не предоставил ему билеты, в результате чего Фукс вынужден был смотреть телевизионную трансляцию торжественного мероприятия.

Как утверждает The New York Times, украинский бизнесмен впоследствии неоднократно требовал от Ванетика возмещения средств, однако тот пообещал «использовать влияние в Вашингтоне, чтобы ограничить ему въезд на территорию США», вскоре после чего у предпринимателя была отозвана американская виза, а также был введен запрет на посещение им территории США сроком на пять лет. Иск бизнесмена в окружной суд США по Центральному округу Калифорнии был по этой причине подан посредством международной юридической фирмы Dentons. Фукс в своем иске обвиняет Ванетика в мошенничестве и нарушении условий контракта, требуя, чтобы тот вернул ему переведенную сумму и возместил ущерб.

Газета отмечает, что иностранным лицам запрещено покупать билеты на инаугурацию президента у компаний, так или иначе связанных с организацией подобных мероприятий. Такие меры направлены на то, чтобы снизить возможное влияние иностранцев на американских политиков и представителей власти. Тем не менее, как указывает The New York Times, граждане иностранных государств попадают на инаугурации в качестве приглашенных гостей со стороны спонсоров.

Павел Фукс до недавнего времени российский, а теперь украинский бизнесмен. Начиная с 2015 журналисты начали писать о переходе под его контроль ряда украинских компаний, которыми ранее владели чиновники времен Януковича. В частности, речь о бизнесе, связанном с добычей газа из украинских недр.

По информации источников, под его контролем на рынке оказалась компания Golden Derrick, которая раньше принадлежала министру энергетики времен Януковича Эдуарду Ставицкому.

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