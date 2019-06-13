Украинский олигархат и раскормленная киевская элита в ужасе от «Молдавского прецедента»

13.06.2019, Москва, Елена Острякова

Молдавские СМИ потешаются над украинским МИДом, который в пресс-релизе по итогам визита в Кишинев своего спецпредставителя по приднестровскому урегулированию Виктора Крыжановского указал, что дипломат встречался сразу с двумя молдавскими премьер-министрами: и Майей Санду и Павлом Филипом.

МИД проевропейской Украины не смутился тем, что Еврокомиссия, Европарламент, политические партии Европы, а также широкий спектр стран Старого Света от Норвегии до Литвы признали правительство Санду и посоветовали олигархической Демократической партии, представителем которой является Филип, мирно передать власть.

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Это может быть связано с тем, что украинской дипломатией продолжают рулить кадры бывшего президента страны Петра Порошенко, дружившего с молдавским олигархом Владом Плахотнюком, которого как раз и пытаются отодрать от власти объединившиеся по такому поводу пророссийские и проевропейские политические силы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Одна из порошенковских кадров спикер МИД Украины Катерина Зеленко заявила, что Киев с одной стороны «не подвергает сомнению решение парламента Молдовы», с другой, «уважает решение других государственных институтов страны», то есть подконтрольного Плахотнюку конституционного суда.

Далее Зеленко объяснила природу нерешительности своего ведомства тем, что «кремлевский режим тиражирует практику федерализации», то есть Украина боится: Молдова разрешит приднестровский конфликт, и потом этот опыт предложат применить на Донбассе.

«Политическое ослабление Молдовы может создать благоприятный „плацдарм“ для распространения российского гибридного влияния и вмешательства во внутренние процессы как внутри республики, так и за ее пределами», — переживает Зеленко.

Украинский политолог Сергей Герасимчук говорит, что прежде всего для Украины «неприятной неожиданностью» стало формирование коалиции, в которой президент Игорь Додон превращается из английской королевы в серьезного политического игрока.

«Мы помним, что он высказывал сомнения о принадлежности Крыма. Мы знаем, что он продвигает вопросы федерализации Молдовы на условиях России. Бывший его советник и нынешний министр реинтеграции Василий Шова говорил, что эти модель может быть расширена и на Украину. Это то, против чего мы боремся с 2014 года», – сказал Герасимчук в эфире «Радио НВ».

Еще одну причину украинских страхов проговорил бежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышкевич. В Киеве боятся, что Европа и Россия выходят из режима перманентной конфронтации и начинают заключать договоренности, в частности в Молдове. Не станет ли Украина следующим объектом компромисса. Тышкевич не исключил, что Молдова и Украина станут разменными картами и для Вашингтона.

«Россия уступила в Венесуэле, США возможно уступили в Молдове. Вопрос в том, Является ли Молдова единственной обменной картой», – паникует Тышкевич в эфире UKRLIFE.TV.