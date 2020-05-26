Украинский олигархат начал искать замену Зеленскому

26.05.2020, Киев, Игорь Петров

По мере того, как Владимир Зеленский теряет рейтинг и популярность, олигархи начинают присматриваться к другим кандидатурам на пост президента Украины, и, возможно, новым президентом станет один из мэров.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TVзаявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много кандидатур сегодня за кулисами, они изучаются. Здесь и Сенцов и Ляшко, который главврач инфекционный. Олигархи очень активно присматриваются, смотрят в поле – где, на каких грядках что взошло, что показывает хороший рост, для того чтобы инвестировать в это в будущем.

Я не исключаю, что следующим кандидатом в президенты может стать мэр большого города. Это динамика на регионализацию, которая еще мало кем отмечается. Местные элиты все таки «сделали» центральную власть в ситуации карантина, они возглавили выход из карантина изначально и заставили власть моментально, ускоряющимися темпами снимать карантинные ограничения.

В любом случае регионализация политики произошла – в ситуации с карантином региональной власти продемонстрировали свою выше более высокую эффективность и адекватность для местного населения нежели центральная власть. Поэтому я не исключаю, что следующий президентом может стать какой-нибудь мэр. Для этого сегодня закладываются серьезные политические основания, общество уже готово к этому в какой-то мере.

Но, конечно, с технической точки зрения времени ещё много, якобы еще четыре года президентства у Зеленского. Хотя мне кажется, что у него есть хорошие шансы не досидеть срок. И олигархи пока находятся на низком старте, пока все нацелены на местные компании, на местные выборы, которые уже процентов на девяносто пройдут срок, в этом году.

Возможно, мы увидим новые модели голосования, может быть – дистанционное, интернет или письменное голосование. Уже активно обсуждают в парламенте эти идеи для того чтобы снизить и риск инфицирования – выборы у нас в конце октября, и это, возможно, период новой волны коронавируса.

И местные выборы, они на самом деле покажут кто есть кто в украинской политике, кто реально что может сегодня. После парламентских выборов прошло уже много времени и если та же «Слуга народа» покажет результат 20-30 процентов и меньше на местных выборах в среднем по стране, то это будет означать, что этот проект сворачивается, что все украинские элиты, особенно олигархи, должны искать другую «лошадь» которая повезёт их в следующем политическом цикле», – считает Бортник.