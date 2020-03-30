Украинский олигархат намерен добороться до окончательного развала страны

30.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Олигархические группировки на Украине, имеющие своих представителей в правящей фракции «Слуга народа», уже перешли в открытую борьбу и свидетельством этого является сегодняшний провал при назначении министров финансов и здравоохранения, а также нехватка голосов при рассмотрении важных законопроектов.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявили политические эксперты.

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Так, по словам Ростислава Ищенко, борьба олигархов вышла на на финишную прямую и будет вестись до тех пор, пока не придет к развалу Украины.

«В правящем большинстве раскол уже давно. То, что не смогли назначить новых министров, свидетельствует о том, что не договорилось между собой достаточное количество олигархов, контролирующих различные группы в Раде для того, чтобы создать необходимое количество голосов. Ахметов хочет своих, Коломойский хочет своих, Пинчук своих и так далее.

Когда договорятся, тогда назначат новых. Как таковой фракции «Слуга народа» больше нет – она разбита на людей того же Ахметова, Коломойского, там есть люди Сороса – это уже давно не единая фракция…

Политический кризис там уже давно. Сейчас ситуация с эпидемией его просто катализировала. Но противостояние различных группировок на Украине идет же давно. Эта борьба как велась до переворота, во время переворота и ведется до сих пор.

Просто сейчас ресурсов стало меньше, борьба стала жестче, а на первом плане находятся не ключевые фигура, как было раньше, а просто нанятые клоуны. Пока номинально будет существовать украинское государство, пока олигархи будут ее собственниками, до тех пор они будут бороться за то, чтобы остался один», – заявил Ищенко.

При этом политолог Сергей Марков подчеркнул, что финишем для Украины в нынешней ситуации может стать государственный переворот и народный бунт.

«Там есть несколько фракций со своими жесткими интересами – это фракция Коломойского, которая выступает резко против того, чтобы Верховная рада и Зеленский одобрили решение по «Приватбанку». А это – одно из главных требований МВФ и только в этом случае МВФ готов выделить следующий транш для спасения бюджета Украины.

Вторая фракция – фракция так называемых грантоедов. Это фракция Сороса или Пинчука, люди, ориентированные на западные фонды, связанные с Демократической партией США. Они недовольны увольнением Гончарука и голосовали против либо отказались принять участие в голосовании, пытались сорвать «чистку» от людей Сороса.

И третья фракция, которая также недовольна, – это фракция неонацистов, которые также присутствуют в «Слуге народа». Они недовольны тем, что пытается Зеленский то перемирие сделать, то переговоры провести, снизить военное противостояние. Это происходит на фоне постоянно уменьшающегося рейтинга Зеленского…

Могут произойти соответственно три типа государственного переворота – такого, внутреннего, малозаметного, может быть, для наблюдателей. Это может быть переворот в пользу Арсена Авакова. При этом, Зеленский не будет отстранен от поста президента, но будет марионеткой в руках Авакова. Это, конечно, нам очень не выгодно.

Второй госпереворот может произойти, когда наоборот Зеленский отстранит тех, при поддержке кого он пришел к власти – это могут быть и Аваков, и ультранационалисты, фракции Сороса-Пинчука, Коломойского. Зеленский может взять более реальную власть в свои руки.

И третье – какая-то олигархическая комбинация, которая тоже крайне влиятельна, может тоже рывком совершить что-то вроде скрытого госпереворота и взять себе реальную власть так, что Зеленский будет во многом находиться под их контролем.

Куда это развернется сказать трудно, нам крайне невыгодным был бы переворот, который совершил бы Аваков, нам выгодно было бы, если бы Зеленский утвердил свою власть. Еще было более выгодно, если бы этот чудовищный режим постиг крах, началось всеобщее восстание и он был бы сметен волной народного негодования. Сейчас это сделать значительно легче, потому что значительной поддержки со стороны Евросоюза не было бы в связи с эпидемией», – заявил Марков.