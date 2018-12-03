Украинский омбудсмен рухнула в обморок во время речи Порошенко

04.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание и упала во время прямого эфира с участием Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это произошло во время выступления Порошенко, когда он убеждал, что Украина получила уникальный шанс обзавестись Церковью, где не «молятся за Путина», а мировая поддержка Киева еще никогда не была так сильна.

«У нас сейчас самая мощная за все времена существования Украины мировая коалиция,которая нас поддерживает. Мы видели мгновенную реакцию всего мира…», – сказал Порошенко, после чего остановился, увидев, как Денисова падает в обморок.

Чиновницу подхватили присутствующие в студии мужчины и увели за кулисы.

Порошенко, вернувшись к микрофону, заявил, что Денисова испытывает перегрузки, «работая по 20 часов в сутки, чтобы освободить украинских моряков».

Спустя несколько минут чиновница вернулась в студию. Порошенко в это время требовал от России вернуть сдавшихся в плен членов экипажей и катера ВМСУ без всяких условий.