Украинский “Ощадбанк” хвалится выигранным иском против России

26.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу украинского “Ощадбанка” 1,3 миллиарда долларов США, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила пресс-служба ПАО “Ощадбанк”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Решение удовлетворить требование о компенсации убытков ”Ощадбанка“, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, принял Арбитражный суд в Париже в своем решении от 26 ноября 2018 года. Сумма возмещения составит 1,3 миллиарда долларов США плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации”, – говорится в сообщении.

Данным решением “Ощадбанк” получил полное удовлетворение всех заявленных требований в РФ в отношении экспроприации банковского бизнеса и активов в Крыму.

Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту Комиссии ООН по праву международной торговли в 1976 году, а также в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Согласно статье 32 Арбитражного регламента Комиссии ООН по праву международной торговли в 1976 году, арбитражное решение является окончательным и обязательным для сторон. Стороны обязаны выполнять арбитражное решение без промедления. Решение арбитража в пользу “Сбербанка” стало результатом более чем четырехлетних усилий команды “Сбербанка” и его юридических советников — компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP и украинского юридического советника Астерс Консалт.

В целом объем искового заявления “Ощадбанка” против Российской Федерации со всеми приложениями составил более 30 тысяч листов. Слушание дела состоялось в марте 2017 года. Соответствующий иск был подан 26 августа 2016 года.

21 июля 2015 года “Ощадбанк” выбрал Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP для сопровождения в споре против РФ по Крыму.

“Ощадбанк” является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против Российской Федерации по убыткам, полученных в результате аннексии Крыма”, – утверждается в сообщении.