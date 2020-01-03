Украинский парадокс: Путь к миру без «партии мира»

03.01.2020, Киев, Сергей Устинов

Вопросы войны и мира продолжают оставаться центральными в украинской политической повестке, заслоняя собой даже экономику. Но украинский путь к миру сильно осложняет отсутствие в обществе политически оформленной, субъектной и влиятельной «партии мира». И это несмотря на то, что в последние годы правлениия Порошенко один из бывших донецких олигархов из «Оппоблока» завесил крупные города собственными билбордами именно с такой надписью: «Партия мира». Спустя пару лет можно задать спонсору этой кампании резонный вопрос: ну и где твоя «партия мира»? Растворилась в воздухе?

Партия Медведчука – пресловутая «Оппоплатформа- За жизнь!» оказалась сугубо виртуальной структурой, неспособной ни мобилизовать сторонников и широкие массы в поддержку не просто мира как такового, но и отстаиваемого этими силами видения пути к миру и условий заключения мира. Ведь именно вокруг этих вопросов сегодня ломаются копья, а к необходимости прекращения войны общество пришло само, совершенно без помощи записных и статусных «миротворцев» из ОПЗЖ.

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Тем не менее, мы не видим сегодня ни митингов этой партии за мир, ни проведения под ее эгидой каких-то масштабных общественных форумов, на которых бы озвучивалась соответствующая повестка, вокруг которой бы объединялись выступающие за мир лидеры мнений. Не видим мы и осаждающих Офис президента активистов ОПЗЖ – в противовес правым противникам «капитуляции». Тем более, у Медведчука и Ко есть, где всю эту движуху освещать – хоть в круглосуточном режиме, было бы желание. В реальности же мы видим лишь достаточно пассивную парламентскую фракцию, да привычный кулуарный лоббизм, воздействие которого на общественное мнение столь же привычно равно нулю.

В условиях отсутствия на Украине какого-либо серьезного давления на власть со стороны организованной «партии мира», не стоит удивляться тому, что роль такой партии де-факто берет на себя действующая власть – со всеми плюсами и минусами такого положения дел.

Именно Зеленский сегодня на Украине – «главный миротворец». Ведь это его мирные инициативы обсуждают в СМИ, против него собирают майданы и выдвигают красные линии милитаристы, его обвиняют в зраде или же наоборот, в предательстве своих избирателей.

Раньше было как: все знали: вот Порошенко с Турчиновым и компанией. Они – за войну. А вот героические одиночки типа Руслана Коцабы. Они – против войны. Такая ситуация стала удобной и привычной в силу своей черно-белой одномерности.

Но в 2019 году ситуация в корне поменялась: «Липецкого кондитера» в президентском кресле сменил человек, который декларирует поиск выхода из военного тупика. Да, на своих условиях, которые части общества не нравятся, но все-таки вывести страну из бесконечного лабиринта.

Так чего же удивляться тому, что продвигаемая властью мирная повестка не соответствует чьим-то ожиданиям. Ах, вы другого мира хотели и по-другому себе его представляли? Что ж. Можно только посочувствовать. Но факт в том, что общественное поле Украины выглядит как самолет с одним крылом. У власти есть какой-никакой план и понимание, как его реализовать. А вот оппонирующую власти справа партию войны уравновесить аналогичным давлением с другого фланга просто некому.

И это тем более печально, если учесть, что одним из бесспорных итогов ушедшего 2019 года на Украине стала окончательная маргинализация «партия войны». Да, ее представители все еще сохраняют немалые ресурсы и связи. Да, их голос все еще непропорционально представлен в СМИ, а среди чиновничества сохраняется немало их единомышленников. Да, они проводят малочисленные, но шумные акции против того, что называют «капитуляцией».

Однако, несмотря на все это маятник общественных настроений в минувшем году все-таки резко качнулся в противоположную чаяниям милитаристов сторону. Качественное изменение в том, что лидеров партии войны перестали слушать. «Волонтеры и ветераны» вместе с пропагандистами войны еще политически сильны, но уже перестали быть героями для массового украинца.

Именно понимание этого очевидного факта, кстати, заставляет милитаристов так истошно голосить, кожей чувствуя «зраду», несмотря на то, что новая власть старается не дразнить гусей без надобности и в целом придерживаться риторики предшественников, постепенно ее смягчая.

При этом, говоря о настроенности новой власти на поиск путей выхода страны из войны, следует понимать, что Зеленский и Ко – кто угодно, но не клуб политических самоубийц. И не стремятся бежать впереди паровоза общественных настроений и быть святее папы римского. Этот момент, кстати, предельно важен с точки зрения понимания происходящего для радикальных противников киевской власти на Донбассе или в Москве. Для которых «мир» – это синоним капитуляции Украины. Безоговорочной и полной.

Глядя с помощью такой оптики на уставшее от войны украинское общество и на происходящие в нем внутренние процессы, сложно заметить разницу между нынешней диспозицией и временами Порошенко. А, между тем, она есть и она существенная. Другое дело, что ждущие капитуляции Украины не верят в поворот сознания украинцев к миру и это неверие со своей стороны небезосновательно.

Действительно, если посмотреть на результаты многочисленных соцопросов, то они фиксируют поворот общественного мнения в сторону мира. Запрос на мир стал превалирующим ожиданием среди украинского гражданина, заставляющим сокрушаться и посыпать голову пеплом милитаристов, обзывающих «малороссами» обывательскую массу, молчаливо-одобрительно глотающую под оливье новогодние призывы Зеленского и популярных артистов к миру. Уже подсчитано: в так возбудившем похмельное сознание многих украинцев президентском поздравлении слово «мир» и производные от него употребили 38 раз – рекордная для постмайдановской Украины плотность соответствующих смыслов на единицу экранного времени.

Но что это за мир, которого хочет украинское большинство? И тут мы подходим к главному.

Украинское общество продолжает оставаться расколотым по отношению к тому, считать ли происходящее войной с Россией, однако большинство уже созрело для того, чтобы разрешить своему президенту говорить напрямую с «агрессором» – пусть он и отобрал, по мнению большинства, у Украины и Крым и Донбасс. Именно поэтому Зеленский и его помощники, идя на прямой разговор с Путиным, и даже поздравляя российского президента с Новым годом, чувствуют себя уверенно, несмотря на недовольное ворчание из милитаристского окопа. Они хорошо знают, что большинство в этот раз на их стороне.

По той же причине Банковая проявляет чудеса настойчивости в своем желании как-то переписать или «апгрейдить» навязшие в зубах минские соглашения – украинское большинство хочет мира, но такого, чтобы как-то обойти неудобные и неприятные «минские» пункты. При этом, абсолютно все, кроме крайних маргиналов справа одобряют произошедшие обмены пленными и готовы дать власти карт-бланш на любые компромиссы ради того, чтобы «наши мальчики вернулись домой».

Также украинцы положительно восприняли газовые договоренности и уже давно морально готовы к отмене или существенному послаблению напрягающих всех, а в первую очередь бизнес, запретов и ограничений – в этом смысле показателен провал попытки правых раскрутить очередную «зраду» из факта начала сборки на запорожском автозаводе Тариела Васадзе российских автомобилей Lada.

То, что для «активистов» – несомненное зло и доказательство «преступного сотрудничества с агрессором во время войны», для украинского обывателя – давно перезревшая необходимость. Люди получат работу, а предприятие – перспективу.

Столь же единодушны украинцы и в отношении неподконтрольной части Донбасса. Военное решение конфликта привлекает все меньше адептов. Большинство – за переговоры, мир и реинтеграцию. Однако не любой ценой. Если коротко суммировать общественные настроения, они сводятся к готовности принять назад Донбасс, но с теми же правами и обязанностями, как и у остальных регионов страны. Грубо говоря, Донецку и Луганску предлагают перестать мечтать об идеальной семье, а, склеив побитые за пять лет горшки, вернуться назад в семью, такую как есть – вернее, в такую, какой она стала за годы раздельного проживания.

У власти есть, конечно, и другой путь – относиться к общественным настроениям, как к дышлу, и попытаться чисто волюнтаристски продавить поворот этого дышла в выгодном или нужном для себя направлении. Однако такая работа требует значительных усилий и затрат времени, а главное, у Зеленского и Ко совершенно нет мотивации для такого рода политики. Возврат Донбасса на условиях «жесткого Минска» чреват множеством непредсказуемых последствий, и появлением у общества новых вопросов, на которые у власти просто нет заготовленных и устраивающих всех ответов. Как нет и рецептов всеобщего примирения в случае столкновения разных правд в рамках одной страны.

Это не плохо и не хорошо. Таковы господствующие общественные настроения. А команда Зеленского, вопреки заявленной самим Зе в его инаугурационной речи готовности идти ради мира на непопулярные решения, даже если они приведут к падению рейтинга, делает ровно наоборот – строго плывет по ветру изменчивых настроений в обществе, улавливая направление ветра, чтобы не потерять лишний процент рейтинга.

Тем не менее, возвращаясь к началу разговора, следует признать существенный прогресс, произошедший в ушедшем году. Обе стороны конфликта практически вывели из оборота наступательную риторику. Уже никто, кроме крайних и ни на что не влияющих маргиналов в Киеве не мечтает «дойти до Москвы». А в Донецке, в свою очередь, перестали анонсировать «походы на Киев и на Львов», ограничившись закреплением на бумаге своих претензий на выход к админграницам соответствующих областей. Программа – оптимум для обеих сторон как-то незаметно устаканилась вокруг относительно реалистичных вопросов прагматичной повестки.

На фоне длительного безрыбья огромным позитивом можно считать уже то, что ведущийся сейчас разговор – не о войне, а о мире. А камнем преткновения является не готовность к миру сама по себе, а условия этого мира. Пока что в этом вопросе у сторон больше разночтений, но возможно, хотелось бы в это верить, в наступившем году будет найден какой-то действительно устраивающий всех компромисс.