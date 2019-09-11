Украинский парламент амнистировал коррупционеров

11.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховная рада приняла закон, привлекающий к уголовной ответственности с конфискацией имущества чиновников, необоснованные доходы которых составляют более 14,5 миллионов гривен.

Такое решение было принято в ходе очередного пленарного заседания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

О законопроекте рассказал представитель президента в Конституционном суде Фёдор Вениславский.

«В этом законопроекте речь идёт о некоторых ключевых моментах. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, что решением Конституционного суда было признано неконституционным положение о незаконном обогащении, в следствии чего было остановлено множество уголовных производств по делу незаконного обогащения.

Государственные чиновники органов государственной власти и местного самоуправления, доходы которых во много сотен раз превышают из зарплаты, на сегодняшний день получили легальную возможность их декларировать, потому что негативных юридических последствий, не существует.

Этот законопроект призван обеспечить привлечение виновных лиц, которые незаконным способом приобрели активы в собственность, к криминальной ответственности. Речь идёт о том, что стоимость таких активов в 15 и более тысяч раз превышает необлагаемый минимум необлагаемых доходов граждан», – сказал он, добавив, что конфискованные активы будут направляться в доход государства.

С резкой критикой законопроекта выступила депутат фракции «Голос» Александра Устинова, заявившая, что он фактически амнистирует большинство коррупционеров.

«Если говорить об альтернативных законопроектах, то разница только в одном – в сумме, пороге, когда чиновник привлекается к уголовной ответственности, а не только конфискация имущества.

Этим законопроектом предлагается, что до 14,5 миллионов гривен всё, что ты наворовал, у тебя могут максимум конфисковать. Посадить тебя никто не сможет. Если говорить о таком пороге, то я могу назвать фамилии как минимум двух депутатов, сидящих в этом зале, которые не привлекутся к криминальной ответственности, несмотря на то, что мы проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности.

Я просмотрела все дела НАБУ о незаконном обогащении, их было 65. Из них только 15 попадают под сумму, за которую нам сейчас предлагают проголосовать», – отметила она, напомнив, что, несмотря на конфискацию, никто не сможет забрать у коррупционера «кэш», в котором хранятся наворованные сбережения.

В свою очередь, депутат от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар указала на множество грубых ошибок в законопроекте.

«Там есть целый комплекс моментов, которые однозначно требуют уточнения. Например, там есть разница в таблице и тексте, где этот порог определяется как 15 тысяч необлагаемых минимумов и 12 тысяч, это недопустимая ошибка.

Также в делах о признании необоснованными активов и их конфискации, суд выносит решение в пользу той стороны, доводы которой были более убедительными, по сравнению с доводами другой стороны. То есть ничего доказывать не надо, просто более или менее убедительные доводы, это просто довольно оценочное суждение, которое мы вносим в судебный процесс», – возмутилась Сюмар.

Также с резкой критикой законопроекта выступил депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко.

«Этот закон не только о коррупционерах – этот закон обо всех. Потому что там есть неизвестно какие «третьи лица», которые, неизвестно по каким указаниям, что-то там делали. Коллеги, я принимал участие в одном деле об устных указаниях – никто ничего не доказал, а человек отсидел три года. То есть речь идёт обо всех, а не только о коррупционерах.

Что тут ещё есть? Обратная сила закона во времени – раз. Раскрытие банковой и любой тайны по любому человеку, не только по коррупционеру, без решения суда, только по письменному запросу руководителя НАБУ или ГБР. Суд об аресте имущества без участия лица, имущество которой арестовывается! Я уже не говорю о презумпции невиновности.

Нам говорят, что 14,4 миллиона – это большая сумма. С одной стороны, я соглашусь, но с другой, при уровне работы наших экспертов, любая кривая хата в селе может быть оценена в 14 миллионов, и сельские депутаты могут стать выдающимися коррупционерами, а все жители села могут стать «третьими лицами», потому что они все общаются со своим депутатом. Очень прошу не помогать коррупционерам избегать ответственности», – призвал Власенко.

Решение о принятии законопроекта поддержали 316 из 400 народных депутатов.